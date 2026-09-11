Крупнейшие стриминговые сервисы в США заметно увеличили количество рекламы. С января по август средняя рекламная нагрузка на девяти самых популярных платформах выросла на 18%, подсчитала Ampere Analysis.

Glenn Carstens Peters, Unsplash

По данным Ampere, в августе на каждый час просмотра у крупнейших сервисов приходилось в среднем чуть больше пяти минут рекламы. Одновременно сами подписки продолжают дорожать, а платформы все активнее продвигают более дешевые тарифы с рекламой. Сравнивать нынешние показатели с прошлыми годами напрямую нельзя: в начале 2026 года Ampere изменила методику подсчета рекламной нагрузки.

Сильнее всего с начала года рекламную нагрузку увеличил Netflix, но он по-прежнему показывает меньше рекламы, чем любой другой крупный стриминговый сервис, — менее 2,5 минуты в час. На другом конце рейтинга находится Paramount+ с примерно девятью минутами рекламы: в результате около 15% часа просмотра пользователь проводит за рекламными роликами.

Следом идут принадлежащие Disney сервисы. Disney+ показал около 7,5 минуты рекламы в час, а Hulu — чуть больше восьми. Единственным из девяти изученных Ampere сервисов, где рекламы с начала года стало меньше, оказался Prime Video. Показатель снизился примерно с 2,8 до 2,6 минуты в час.

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Стриминговые компании все активнее пытаются зарабатывать на уже существующей аудитории: привлекать новых подписчиков становится дороже, поэтому сервисы одновременно повышают цены и подталкивают часть пользователей к более дешевым тарифам с рекламой. По данным Antenna, в первом квартале около 11% подписок на рекламных тарифах приходилось на пользователей, перешедших с более дорогих вариантов без рекламы, — против 7% в 2024 году. При этом почти 60% пользователей, оформляющих новую подписку, теперь выбирают вариант с рекламой.

Одновременно стриминг занимает все большую часть телевизионного просмотра. По июльскому отчету Nielsen Gauge, на него пришлось рекордные 49% всего времени у телевизоров в США. Крупнейшей отдельной платформой остался YouTube: объем его просмотра за месяц вырос на 6%, а доля достигла рекордных 14,2%. Для сравнения, эфирное телевидение заняло 19,5% просмотра, кабельное — 18,7%.

Рост YouTube совпал с общим летним подъемом стриминга: в июле объем просмотра этого сегмента увеличился на 3,4% по сравнению с июнем, а его доля в общем использовании телевизоров поднялась на 0,5 процентного пункта — до 49%. При этом американцы в целом проводили перед телевизорами на 2,2% больше времени, хотя обычно от июня к июлю этот показатель не растет.

В результате зрителям фактически предлагают новый компромисс: подписка с рекламой стоит дешевле, но сама реклама постепенно занимает все большую часть просмотра. Для платформ эта модель особенно привлекательна — при достаточно большой аудитории рекламный тариф может приносить больше выручки с одного пользователя, чем более дорогая подписка без рекламы.

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