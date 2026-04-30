Российские работодатели резко сократили интерес к кандидатам без опыта, и с начала 2026 года число таких вакансий снизилось на 24% год к году, следует из данных «Работа.ру» и «СберПодбора». Параллельно усилилась конкуренция среди начинающих специалистов, особенно в цифровых профессиях.

Наиболее заметное падение спроса зафиксировано в торговле, где сосредоточено около четверти всех вакансий. Даже в этом сегменте их количество сократилось на 14%. При этом спрос сместился в другие отрасли: число предложений в сфере красоты и здоровья выросло на 96%, в услугах — на 51%, в культуре, образовании и госслужбе — на 46%.

Работодатели одновременно ужесточают требования к кандидатам. По оценке HR-холдинга Ventra, около 60% компаний делают ставку на развитие уже нанятых сотрудников, а не на привлечение новичков. В результате количество вакансий для начинающих за год сократилось примерно на 30%.

Цифровой рынок труда демонстрирует тот же тренд. По данным «Авито Работы», зимой 2025–2026 годов число резюме в диджитал-профессиях выросло на 11%, прежде всего за счет начинающих специалистов. При этом на одну вакансию начального уровня приходится в среднем 7,1 резюме, оценивают в «Адвирос» со ссылкой на hh.ru.

Читайте также Российские пенсионеры смогут работать удаленно и проходить обучение

Рост конкуренции связан с бумом обучения: число соискателей, прошедших курсы, увеличилось на 13% год к году, а указавших программы дополнительного профобразования — на 25%. Участие в хакатонах как попытка компенсировать нехватку опыта стало встречаться в резюме на 30% чаще.

Несмотря на рост предложения, стартовые ожидания по зарплате остаются умеренными — в среднем 50–80 тыс. руб. в месяц. При этом работодатели все чаще сталкиваются с недостатком практических навыков у кандидатов, что дополнительно усложняет вход в профессию.

Дополнительное давление создает так называемый эффект миддла, когда опытные специалисты откликаются на позиции ниже своего уровня. Это усиливает конкуренцию не только среди новичков, но и на среднем уровне, одновременно снижая шансы начинающих.

На фоне этих процессов рынок труда фактически вернулся к модели «рынка работодателя». Компании предпочитают удерживать опытных сотрудников, автоматизируют базовые задачи с помощью искусственного интеллекта и сокращают инвестиции в обучение новичков, что формирует замкнутый круг для молодых специалистов.

