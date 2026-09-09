Число юрлиц и ИП, оказывающих ветеринарные услуги мелким домашним животным, за четыре года выросло в России на 21% — с 6184 в начале 2022-го до 7482 в начале 2026-го, следует из данных «Контур. Фокуса». Основной прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, их доля увеличилась с 69% до 73,7%. При этом число участников рынка не равно числу клиник — один бизнес может управлять несколькими точками.

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Регистрационная активность остается высокой и в 2026 году. После 920 новых участников, зарегистрированных в 2025-м, за январь-август на рынок вышли еще 469, тогда как прекратили работу 289 юрлиц и ИП. Таким образом, чистый прирост за восемь месяцев составил 180 участников. По их общему числу лидируют Москва — 867, Московская область — 653, Санкт-Петербург — 408 и Краснодарский край — 377. Среди крупнейших регионов быстрее всего за четыре года выросла Свердловская область: со 127 до 171 участника, или на 34,6%.

Совокупная выручка юридических лиц в 2025 году выросла на 25,2%, до 40,9 млрд руб., а средний показатель на одну компанию — на 22,2%, до 31,83 млн руб. На Москву пришлось 14,6 млрд руб., на Санкт-Петербург — 8,2 млрд, на Московскую область — 3,8 млрд. Полный объем рынка рассчитать сложнее, поскольку ИП не обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность. Главный редактор журнала «Питомцы» Юлия Мелано оценивает годовую выручку одной точки под управлением ИП в 6–8 млн руб., а весь рынок — в 80–95 млрд руб. Однако эта оценка остается ориентировочной: число зарегистрированных предпринимателей не обязательно совпадает с количеством работающих клиник.

Расходы владельцев животных тоже быстро растут. По данным RNC Pharma, за январь-июль 2026 года россияне потратили на ветеринарные услуги, лабораторные исследования и груминг 42,1 млрд руб. — на 27,4% больше, чем годом ранее. Этот показатель нельзя напрямую сравнивать с выручкой юрлиц: он охватывает более широкий набор услуг и всех поставщиков, включая ИП. С 2025 года коммерческие ветеринарные услуги освободили от НДС, и, по оценке главы Vet Union Сандро Рухаи, оставшиеся у клиник деньги можно направить на оборудование, открытие точек или сдерживание цен. Спрос поддерживают и более 61 млн домашних животных в российских городах, число которых за семь лет увеличилось примерно на треть.

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Владельцы животных все чаще приходят в клиники не только за базовой помощью, но и за более сложными и дорогими услугами. Растет спрос на визуальную диагностику и врачей узких специальностей — неврологов, ортопедов и нефрологов. По данным Vetcity Clinic, в 2026 году число посещений сети увеличилось на 16%, а клиентская база — на 10%. Отдельно развивается профилактическая ветеринария: владельцы заранее записывают питомцев на чекапы, осмотры и санацию полости рта, а не обращаются только после появления проблем.

Вместе с рынком растут и требования к качеству услуг, однако их регулирование пока остается фрагментарным. С 2007 года сама ветеринарная деятельность в России не лицензируется, хотя разрешения нужны для отдельных смежных направлений — например, торговли ветеринарными препаратами. Клиники обязаны соблюдать общие требования, но единой системы оценки качества помощи и обязательных протоколов лечения нет. Эксперты предлагают установить минимальные требования к оборудованию и квалификации персонала, создать открытый федеральный реестр специалистов, развивать клинические рекомендации и обязать клиники вести медицинскую документацию. Возвращение лицензирования также обсуждается, но само по себе разрешение не гарантирует качества лечения.

Низкий регуляторный порог упрощает выход на рынок, но открытие полноценной клиники все равно требует серьезного капитала. Например, инвестиции в запуск точки по франшизе Vetcity Clinic начинаются от 50 млн руб., а заявленный срок окупаемости составляет около 35 месяцев. Инвесторов привлекает прежде всего раздробленность отрасли. На рынке работают тысячи одиночных клиник, тогда как крупных сетей по-прежнему немного. Такие игроки могут расти за счет покупки и открытия точек, общих закупок оборудования и препаратов, объединения рекламных бюджетов и внедрения единых стандартов. Более прозрачные правила способны повысить доверие к рынку, но одновременно увеличат расходы на вход и могут вытеснить часть небольших участников.

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