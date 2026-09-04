Число зоомагазинов в Москве впервые как минимум за три года выросло. На 1 сентября «Яндекс Карты» насчитали в столице 790 точек — на 2% больше, чем годом ранее. Тенденцию подтвердил и управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын, хотя собственных данных о числе магазинов он не привел.

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Но говорить о полноценном восстановлении пока рано: нынешние 790 точек — все еще меньше показателя 2024 года. По словам Платицына, тогда число московских зоомагазинов сократилось на 12,5%, до 901, а с января по декабрь 2025-го, по данным «Яндекс Карт», — еще на 20%. За прошлый год Cats & Dogs уменьшила столичную сеть с 20 магазинов до пяти.

Пока небольшие магазины закрываются, крупные сети расширяют присутствие. Как отмечают в NF Group, «Четыре лапы» открывает новые точки, «Мокрый нос» ищет помещения в 46 городах, включая Москву, а «Бетховен» развивает новые форматы. В CMWP также говорят о расширении «Зоозавра», «Ле’Муррр» и других сетей — как в столице, так и в регионах.

Картографические сервисы расходятся и в числе магазинов, и в оценке динамики. В августе 2ГИС насчитал в Москве около 1,3 тыс. зоомагазинов — на 6% меньше, чем годом ранее, тогда как «Яндекс Карты» показали рост на 2%. Эксперты объясняют разрыв разной методикой: сервисы по-разному учитывают ветаптеки, магазины при клиниках и точки формата shop-in-shop. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев считает, что рынок скорее стоит на месте, а прибавка в 2% укладывается в статистическую погрешность.

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Меняется и сам формат зоомагазинов. В 2025 году росли арендные ставки, расходы на персонал и логистику, дорожали товары и увеличивалась налоговая нагрузка, поэтому содержать большие площади становилось все дороже. Сети переходят к компактным магазинам у дома, объединяя розничные продажи с доставкой, самовывозом, грумингом и ветеринарными услугами. Такая модель помогает быть ближе к покупателю и меньше зависеть от одного канала продаж.

В денежном выражении зоорозница выглядит устойчивее многих других непродовольственных категорий. По оценке CMWP, в январе—июне 2026 года продажи зоомагазинов выросли на 5–8% год к году. За тот же период продажи электроники и бытовой техники снизились на 10–25%, детских товаров — на 8–14%, одежды и обуви — на 4–6%. Рынок кормов в 2025 году вырос на 16%, до 487 млрд руб. За январь—август 2026-го кормов продали на 304,5 млрд руб., ветеринарных препаратов — более чем на 16 млрд руб.

До конца года Дмитриев не ждет заметного роста числа магазинов, хотя допускает постепенное расширение действующих сетей. Зоомагазин требует серьезных вложений и окупается небыстро, поэтому компании будут расширяться точечно — в наиболее эффективных локациях и прежде всего в компактных форматах. Небольшие одиночные точки, которым все сложнее конкурировать с сетями и онлайн-каналами, скорее всего, продолжат закрываться.

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