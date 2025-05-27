В начале 2025 года российский рынок вторичного жилья продемонстрировал беспрецедентный рост альтернативных сделок, когда продажа одной квартиры напрямую связана с покупкой другой.

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По данным аналитиков, в Москве и Подмосковье доля таких операций достигла 70%, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В масштабах всей страны этот показатель составил 80-85%, что стало максимальным значением за последние девять лет.

Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением условий ипотечного кредитования. Средневзвешенная ставка на готовое жилье за год выросла с 16,95% до 26,74%, что сделало традиционные схемы приобретения недвижимости недоступными для многих граждан.

Одновременно наблюдался рост цен на вторичное жилье — в среднем по стране на 5,3%. При этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель превысил 12-14%.

Особенностью текущей рыночной ситуации стало увеличение количества сложных сделочных цепочек, в которые могут вовлекаться до пяти участников. Наибольшей популярностью альтернативные схемы пользуются в сегменте двух- и четырехкомнатных квартир, где требуется значительный первоначальный взнос.

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По данным аналитических служб, около 15% объявлений о продаже недвижимости в крупных городах сейчас предлагают возможность альтернативной сделки.

Финансовые предпочтения участников рынка распределились следующим образом: половина готовы доплатить при обмене 1-3 млн руб., около трети рассматривают возможность доплаты 3-5 млн, тогда как 9% согласны на сумму свыше 5 млн руб. При этом почти четверть продавцов рассчитывают на безубыточный обмен или получение прибыли.

В Москве за первые четыре месяца года количество сделок с жильем увеличилось на 5%, однако в целом по стране эксперты фиксируют снижение активности на вторичном рынке. В отличие от предыдущих кризисных периодов, нынешняя ценовая стабильность не позволяет использовать стратегию «продать дорого — купить дешево», что делает альтернативные схемы практически единственной возможностью для многих семей улучшить свои жилищные условия.