В условиях роста мошеннических операций с недвижимостью все больше собственников обращаются к услуге Росреестра по установке запрета на совершение сделок без их личного участия. Эта мера защиты демонстрирует стремительный рост популярности — только в столице за первые три месяца 2025 года было оформлено свыше 150 тыс. таких запретов, что в два с половиной раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

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Суть данного механизма защиты заключается во внесении специальной отметки в Единый государственный реестр недвижимости. Наличие такой записи делает невозможной регистрацию перехода прав на объект недвижимости без непосредственного присутствия владельца. Примечательно, что даже наличие нотариально заверенной доверенности не позволяет обойти это ограничение, — сделка просто не будет зарегистрирована Росреестром.

Основное назначение такого запрета — защита от наиболее распространенных схем мошенничества, включая незаконные операции с использованием поддельных документов, самовольную продажу или дарение имущества, а также оформление залоговых обязательств без ведома собственника.

Однако важно понимать, что существуют ситуации, когда установленный запрет теряет свою силу. Речь идет о случаях взыскания долгов по ипотечным обязательствам, разделе совместно нажитого имущества при расторжении брака, процедурах наследования, изъятии имущества для государственных нужд или наложении ареста в рамках следственных действий.

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Оформить подобный запрет собственник может несколькими способами. Наиболее удобным вариантом является использование портала Госуслуг, хотя для этого потребуется наличие квалифицированной электронной подписи. Альтернативой служит обращение через личный кабинет на сайте Росреестра или традиционный визит в ближайший многофункциональный центр.

Для успешного оформления потребуется предоставить паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика и кадастровый номер объекта недвижимости. Вся процедура, от подачи заявления до внесения изменений в реестр, занимает не более пяти рабочих дней.

При использовании данного механизма защиты следует учитывать несколько важных аспектов. Во-первых, запрет устанавливается индивидуально для каждого объекта недвижимости, даже если они принадлежат одному владельцу.

Во-вторых, отменить установленное ограничение может исключительно сам собственник, причем сделать это необходимо лично — через доверенное лицо такая операция невозможна. Проверить текущий статус ограничений можно путем получения актуальной выписки из ЕГРН.

Эксперты в области недвижимости и юриспруденции обращают внимание на ограниченность такой защиты. Особую группу риска составляют пожилые собственники, которые могут стать жертвами психологического воздействия и под давлением добровольно участвовать в сделке, фактически не осознавая ее последствий. В подобных ситуациях установленный запрет не обеспечивает должной защиты.

Специалисты рекомендуют тщательно оценивать необходимость установки такого запрета, особенно если собственник планирует в будущем совершать сделки через доверенных лиц или постоянно проживает за пределами России. В таких случаях целесообразно рассмотреть альтернативные варианты защиты имущественных прав, которые могут оказаться более эффективными в конкретной ситуации.