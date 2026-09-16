Робот-проводник Володя, которого РЖД летом испытали в «Сапсане», вскоре может появиться в пассажирских поездах. Об этом заявил гендиректор — председатель правления компании Олег Белозеров на просветительском марафоне «Знание. Первые». Конкретные сроки запуска и маршруты он не назвал.

Фото: Официальный канал Российских железных дорог в «Максе»

Первый тест Володи с пассажирами прошел 31 июля в «Сапсане» №768 Москва — Санкт-Петербург. Робот встречал людей при посадке, проверял документы и билеты и помогал найти места в поезде. Добрался он и до вагона-бистро, где провел для пассажиров винную дегустацию.

Белозеров назвал поездку экспериментальной и заявил, что в дальнейшем роботы-проводники появятся в поездах РЖД. При этом полностью заменять сотрудников поездных бригад компания не собирается: по словам главы РЖД, работа проводника требует человеческого общения и способности помогать пассажирам в ситуациях, где автоматизации недостаточно.

Володя — не единственный робот, которого испытывали для работы в российских поездах. Отдельный проект Jetard развивают студенты МАИ и МГТУ «Станкин». Его прототип еще в 2025 году тестировали в электропоезде РЖД. После доработки разработчики добавили автономное перемещение по вагону, проверку билетов, голосовое и сенсорное взаимодействие с пассажирами, доставку товаров из вагона-ресторана и вендинговых автоматов, а также возможность продавать продукцию онлайн-магазина.

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До реальной работы с пассажирами Jetard, впрочем, еще предстоит пройти дополнительные испытания — в том числе во время движения поезда. В РЖД также указывали на необходимость доработать его технические характеристики, навигацию, внешний вид и систему диалога на основе ИИ.

Оба проекта пока ориентированы прежде всего на повторяющиеся сервисные задачи — встречу пассажиров, проверку билетов, навигацию по вагону и доставку товаров. Более сложные ситуации, в том числе связанные с безопасностью пассажиров, по-прежнему требуют участия поездной бригады. В РЖД роботов рассматривают именно как помощников проводника, а не как его полную замену.

Роботы-проводники — лишь одно из направлений автоматизации РЖД. По словам Белозерова, компания реализует более 60 проектов с использованием искусственного интеллекта. Цифровые системы помогают контролировать инфраструктуру, а голосовые роботы уже участвуют в первичном общении с соискателями. При найме сотрудников, подчеркнул глава РЖД, окончательное решение остается за человеком.

Еще одно технологическое направление РЖД — квантовые коммуникации. Магистральная сеть протяженностью более 7,8 тыс. км уже охватывает 27 регионов и 13 городов-миллионников — от Санкт-Петербурга до Челябинска. К 2030 году по поручению президента квантовую связь должны протянуть до всех региональных столиц Дальнего Востока. В перспективе РЖД также развивает технологии для атмосферных и космических каналов квантовой связи.

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