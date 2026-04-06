РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити». Объявление появилось на сайте компании 6 апреля. Стартовая цена — 280,8 млрд руб., при том что актив был куплен всего два года назад. Торги назначены на 21 мая, заявки принимаются до 8 мая.

Вид на башни Moscow Towers делового центра «Москва-Сити». Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В лот входит 242,5 тыс. кв. м: 210 апартаментов, 111 офисных и нежилых помещений, 115 кладовых и около 1,2 тыс. машино-мест. У комплекса есть собственный выход к станции метро «Выставочная», переход в ТРЦ «Афимолл» и пешая доступность до МЦК и МЦД.

РЖД приобрели 359,8 тыс. кв. м в Moscow Towers в декабре 2024 года. Сделка обошлась в 193,1 млрд руб. В комплексе планировалось разместить около 18 тыс. сотрудников центрального аппарата и дочерних структур. Однако переезд затянулся, так как на отделку требовалось дополнительно потратить сумму, сопоставимую примерно с половиной стоимости покупки.

В конце прошлого года правительство поручило РЖД реализовать этот актив. Продажа помещений в «Москва-Сити» была включена в инвестпрограмму компании на 2026 год.

Решение о продаже головного офиса — вынужденная мера на фоне растущих долгов. По итогам 2025 года долгосрочные обязательства РЖД выросли до 3,2 трлн руб. против 2,1 трлн годом ранее.

При этом компания отчиталась о рекордных показателях. Выручка выросла на 9,5%, до 3,1 трлн руб. EBITDA достигла 984,2 млрд руб. (+16,3%), а рентабельность на уровне 31,7% стала рекордной. Чистая прибыль составила 14,1 млрд руб., лишь немного превысив показатель 2024 года.

Власти согласовали повышение лимита долговой нагрузки до уровня чистый долг/EBITDA в 4х в 2026 году.. По итогам 2025 года этот показатель составил 3,4х.

Moscow Towers — не единственный крупный актив, который РЖД намерены продать. В рамках программы по монетизации непрофильного имущества холдинг рассчитывает выручить 200 млрд рублей.

На продажу выставлены 49% акций Федеральной грузовой компании (ориентировочная стоимость — 44 млрд руб.) и комплекс зданий Рижского вокзала в Москве (около 4 млрд руб.). Покупатель на долю ФГК пока не найден.

