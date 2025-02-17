С 1 марта юридические лица будут подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, а также все сопутствующие документы в электронной форме. В другом виде предоставить бумаги будут предоставляться в случае, если одной из сторон сделки является физическое лицо, либо если это технически невозможно.

В сообщении Росреестра указано, что с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, определяющий порядок взаимодействия между ведомством и юридическими лицами. Согласно новым правилам, юрлица должны подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, а также прилагаемые к ним документы только в электронной форме.

Нововведение введено федеральным законом №487-ФЗ. Исключение из общего правила предусмотрено для случаев, когда стороной сделки выступает физическое лицо, кроме договоров участия в долевом строительстве. Также отмечено, что подать документы на бумаге возможно при временной технической невозможности сделать это в электронной форме.

Также, возможность подачи заявлений в бумажном виде сохранится за некоторыми юридическими лицами до 1 января 2026 года. К ним относятся крестьянские хозяйства, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также товарищества собственников жилья.

В 2024 году в московское управление Росреестра юридическими лицами было подано более 270 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию и кадастровый учет. Это на 10,7% превышает показатель 2023 года, когда их количество составило 244 тыс.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что доля заявлений, поданных юридическими лицами, составила не более 17% от общего числа электронных заявлений.

Он пояснил, что закон о госрегистрации недвижимости дополнен нормой, которая предусматривает полный переход юридических лиц на электронный формат взаимодействия с Росреестром при оформлении недвижимости, что соответствует задаче по переводу госуслуг и сервисов ведомства в цифровой вид. Новые правила позволят сделать процессы быстрее и проще для всех участников.

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