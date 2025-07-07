Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщила о вступлении с 1 сентября 2025 года поправок в трудовое законодательство, ограничивающих размер снижения премий работников 20% от их месячного заработка.

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В конце мая Государственная Дума РФ приняла правительственный законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс. Новые нормы предусматривают возможность учета дисциплинарных взысканий при начислении премиальных выплат работникам.

Как пояснил руководитель правового департамента ФНПР Яков Купреев, помимо прочего принятые изменения направлены на устранение распространенной практики, при которой основная часть заработной платы оформляется в виде премии.

Он привел пример, когда при окладе в 20 тыс. руб. премиальная часть может достигать 80 тыс., что при дисциплинарном взыскании приводит к потере основной части дохода.

Новые нормы также предусматривают обязательное детальное отражение системы премирования в коллективных договорах с указанием видов премий, их размеров, сроков и условий выплаты.

В ФНПР поддержали данные изменения, отметив их важность для защиты трудовых прав и повышения прозрачности системы премирования.