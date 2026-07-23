С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила продажи туров. Главным содержательным дополнением станет требование сообщать клиентам об «иных обстоятельствах и рисках», связанных с конкретной поездкой. При этом большая часть перечня обязательной информации останется прежней.

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Правительство утвердило новые правила постановлением № 551 от 13 мая 2026 года. С 1 сентября они заменят документ 2020 года и будут действовать до 1 сентября 2032-го. Правила обновят отдельные формулировки с учетом действующего законодательства и работы системы «Электронная путевка». В Правовой службе АТОР заявили, что изменения не приведут к масштабной перестройке рынка — большинство требований компании уже выполняли.

Основной перечень сведений для туристов не изменится. В него войдут программа и маршрут поездки, условия размещения и питания, перевозка, дополнительные услуги и общая цена тура в рублях. С учетом характера поездки компании также должны будут сообщать о правилах въезда и необходимых документах, таможенных, пограничных, санитарных и медицинских требованиях, возможных опасностях, профилактике инфекционных заболеваний, страховании, обычаях, а также национальных и религиозных особенностях страны.

Новым в информационном блоке станет пункт об «иных обстоятельствах и рисках исходя из характера туристского продукта». Закрытого перечня таких факторов в правилах не будет, поэтому компании смогут включать в памятки сведения, которые не охватили остальные положения, но которые важны для конкретной поездки. Набор такой информации туроператорам и турагентам придется определять с учетом условий каждого тура.

Туроператорам и турагентам прежде всего придется сверить типовые договоры и памятки с новыми правилами, обновить справочные материалы по странам и добавить порядок раскрытия дополнительных рисков. Компаниям также нужно будет учесть, что при оформлении электронного билета клиенту выдадут выписку из системы «Электронная путевка». При этом сама обязанность передавать сведения о договоре в систему останется прежней.

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Новые правила прямо включат в перечень существенных изменений обстоятельств призыв по мобилизации, поступление на военную службу по контракту после 24 февраля 2022 года и заключение с этой даты контракта о добровольном содействии вооруженным силам или Росгвардии. Нового права у туристов при этом не появится — соответствующую норму закрепили в федеральном законе еще в 2023 году. Гражданин, заключивший договор и подпавший под одно из этих оснований, либо член его семьи смогут в течение трех лет потребовать расторжения договора и возврата всей уплаченной суммы. Туроператор должен будет перечислить деньги в течение десяти дней после получения требования и подтверждающих документов.

Туроператоры и турагенты по-прежнему не смогут без согласия клиента включать в тур дополнительные платные услуги. Турист сможет отказаться от их оплаты, а если деньги уже были перечислены — потребовать возврат. Эта норма действовала и до обновления, поэтому нового механизма защиты потребителей здесь не появится.

В Правовой службе АТОР заявили, что переходный период не станет критичным для большинства добросовестных участников рынка. Значительную часть требований компании уже выполняли, а некоторые положения действовали на уровне федерального закона. Поэтому бизнесу прежде всего придется обновить договоры, клиентские памятки и внутренние инструкции, а также проверить, как сотрудники будут сообщать туристам о рисках конкретных поездок.

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