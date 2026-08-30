Социолог из колледжа Холи-Кросс Джеффри Диксон рассказал о результатах опроса, посвященного влиянию технологий искусственного интеллекта на рынок труда в США. Согласно полученным данным, с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года заметного массового сокращения или роста числа рабочих мест под влиянием ИИ зафиксировано не было.

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Опрос проводило агентство YouGov по заказу автора исследования в период с 30 июля по 4 августа 2026 года среди 1,25 тыс. работающих взрослых жителей США. Выборка формировалась с учетом возраста, пола, расы, уровня образования и других демографических характеристик, чтобы отразить структуру занятого населения страны. Результаты пока не прошли независимое рецензирование.

Согласно полученным данным, лишь около 3% опрошенных заявили, что потеряли работу из-за автоматизации задач с помощью ИИ. Около 6% сообщили, что получили новую должность, которой не существовало до появления технологии, например специалиста по разметке данных для ИИ или специалиста по комплаенсу в этой сфере. Еще около 9% связали с использованием ИИ полученное повышение или карьерное продвижение.

Автор исследования отмечает, что даже с учетом собственной пессимистичной позиции относительно перспектив рынка труда столь низкая доля респондентов, сообщивших о потере работы из-за ИИ, оказалась неожиданной.

При этом он указывает, что смена работы в целом остается редким явлением для американского рынка труда, поэтому и небольшие показатели, связанные с ИИ, следует рассматривать в этом более широком контексте.

Наиболее заметным эффектом внедрения ИИ на данный момент, по мнению автора, оказалось не сокращение рабочих мест, а появление дополнительных возможностей для карьерного роста у части сотрудников, применяющих соответствующие навыки.

При этом Диксон подчеркивает, что делать выводы о долгосрочной устойчивости такого преимущества пока преждевременно, а распространение так называемого агентного ИИ, способного действовать автономно и брать на себя больший объем задач, может со временем обесценить часть текущих компетенций в этой области.

Автор также обращает внимание на ограничения методологии: опрос отражает субъективные оценки респондентов на определенный момент времени, а участники набирались из панели пользователей YouGov, что могло повлиять на репрезентативность выборки относительно всего рынка труда.

Опрос стартовал в июле 2026 года при официальном уровне безработицы в 4,1%, однако на фоне сокращения численности занятых, одной из причин которого СМИ ранее называли внедрение технологий искусственного интеллекта.

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