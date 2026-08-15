Компании в США увольняют сотрудников, объясняя это внедрением искусственного интеллекта, но именно такая практика мешает получить от технологии ожидаемый эффект. К такому выводу пришли исследователи Университета Питтсбурга.

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По данным Федерального резервного банка Атланты, около 90% руководителей американских компаний признают, что ИИ пока не привел к росту производительности на их предприятиях, хотя вложения в технологию продолжают расти.

Авторы исследования изучили миллионы отзывов сотрудников на платформе поиска работы Glassdoor, тысячи отчетов о финансовых показателях компаний и сотни объявлений об инвестициях в ИИ и сокращениях персонала за последние пять лет. Исследование зафиксировало прямую связь: чем чаще компании сообщают об инвестициях в ИИ, тем чаще следом появляются объявления об увольнениях, которые официально объясняются внедрением технологии.

Реакция фондового рынка на такие объявления в среднем оказалась близкой к нулю — инвесторы не закладывают в котировки ни выигрыш, ни потери от подобных решений. Это указывает на то, что скрытые издержки увольнений компенсируют ожидаемый прирост эффективности от ИИ.

Ключевым фактором авторы называют настроение сотрудников. По их данным, отношение персонала к ИИ сильнее влияет на итоговую производительность компании, чем оптимизм менеджеров по поводу технологии — управленческий оптимизм устойчиво высок, но не показал значимой связи с реальными результатами.

Опрос Reuters и Ipsos показал, что около половины американцев опасаются, что ИИ может лишить работы кого-то в их семье. Сотрудников одновременно поощряют осваивать инструменты ИИ и увольняют, ссылаясь на ту же технологию как причину сокращений — такое противоречие формирует негативное отношение к ИИ внутри компаний.

Уволенный нейросетью

На этом фоне появляется новый и более тревожный сценарий: решение об увольнении принимает не только руководство под предлогом ИИ, но и сами нейросети. Как сообщает Time, языковая модель Claude компании Anthropic впервые уволила реального сотрудника. ИИ-стартап Andon Labs передал нейросети управление розничным магазином Andon Market в Сан-Франциско, включая кадровые решения.

В июле 2026 года, спустя пять месяцев эксперимента, Claude уволила работника, который опоздал на 17 смен из 23 — сначала модель ограничилась формальным предупреждением и лишь после наводящего вопроса сотрудника Andon Labs о том, подходит ли этот работник для должности, приняла решение об увольнении.

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Гендиректор Andon Labs Лукас Петерссон заявил, что в ближайшем будущем все больше людей может оказаться под управлением ИИ-руководителей, и отметил, что современные модели все чаще обучают жестко следовать поставленным целям.

За пять месяцев эксперимента банковский баланс магазина под управлением Claude сократился со 100 тыс. до 61,2 тыс. долларов — заметных успехов в качестве управляющего нейросеть не показала, но кадровое решение приняла самостоятельно.

Этот случай — прямая иллюстрация того, о чем предупреждают ученые из Питтсбурга: замена управленческих решений технологией без учета человеческого фактора подрывает доверие сотрудников и, как следствие, производительность бизнеса.

Авторы рекомендуют компаниям делиться с персоналом выгодой от внедрения ИИ, инвестировать в переобучение и позиционировать технологию как инструмент для совместной работы, а не как источник угрозы занятости — независимо от того, кто формально принимает решение об увольнении, человек или алгоритм.

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