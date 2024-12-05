С 1 января 2025 года ипотека с субсидированной ставкой, с аккредитивом и кешбэком попадет под запрет. Банки должны будут выдавать ипотеку, соблюдая специальный стандарт, сообщает «РБК Недвижимость». Его главной целью является минимизация высокорискованных схем на рынке ипотеки и защита интересов заемщиков.

Стандарт вводит запрет на различные схемы покупки новостроек, которые Центробанк считает рискованными. Банки не смогут использовать аккредитивы при покупке жилья, когда банки и застройщики предлагают заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается не на эскроу-счете, а на аккредитиве.

Так банк получал дополнительную доходность, которой частично делился с покупателем в виде скидки на квартиру.

Регулятор назвал такую схему рискованной, поскольку деньги дольщика на аккредитиве, в отличие от эскроу, не застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка покупатель может лишиться этой суммы.

Также нельзя будет использовать ипотеку с кешбэком. По ней часть суммы в составе первого взноса возвращалась покупателю после сделки. Это несло риски для банка и для самого заемщика. Последний мог переоценить свои силы и в конечном счете лишиться и денег, и квартиры, объяснял регулятор.

Стандарт запрещает субсидированную ипотеку от застройщика, при которой происходит искусственное завышение стоимости жилья. В данном случае девелопер платит банку комиссию за понижение ставки, а расходы оплачивает покупатель — в виде завышенной стоимости квартиры.

По оценкам экспертов, в среднем цена завышается на 20%, а иногда и больше. Такая схема также несет риски для обеих сторон. Банк получает залог по завышенной стоимости, а заемщик может столкнуться с проблемами при продаже квартиры.

Кроме того, с 1 июля 2025 года банки не смогут получать комиссию за пониженную ставку по ипотеке от самих заемщиков. Раньше, когда покупатель квартиры в новостройке вносил единовременный платеж, ставка снижалась.

Согласно документу, банкам рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости объекта.

Также банки будут должны подробно рассказывать об условиях кредита, предупреждать о возможных комиссиях, завышении стоимости жилья и рисках, которые за этим последуют, а также информировать заемщика о доступных программах с господдержкой.

В России также предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке, действующей с 2018 года. Она доказала свою эффективность, но в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и, как следствие, растущей стоимости жилой недвижимости, требует корректировки.