Плата за электроэнергию в частных домах увеличилась в 2,5–3 раза. Жители России получили квитанции за январь с новыми расценками ЖКХ, где сумма к оплате достигла 50 тыс. руб. Повышение тарифов на электроэнергию особенно ощутимо для владельцев частных домов, использующих электричество для отопления.

Владельцы частных домов, отапливаемых с помощью электрических котлов, были неприятно удивлены новой системой оплаты за потребление электроэнергии. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили счета за январь на суммы от 35 до 50 тыс. руб., а в теплом Краснодарском крае — до 30 тыс., хотя еще в декабре 2024 года они платили за электричество в 2,5 раза меньше.

Жительница Подмосковья, владеющая домом площадью 90 кв. м, получила квитанцию за январь на 23 тыс. руб вместо 10 тыс. При этом она не проживает в доме, а только поддерживает тепло, чтобы не замерзали теплые водяные полы.

Новые тарифы на электроэнергию особенно сильно ударили по владельцам частных домов, использующим электричество для отопления. Их населенные пункты еще не газифицированы или технически не могут быть газифицированы, что делает жителей уязвимыми перед высокими тарифами.

С 1 января 2025 года в регионах ввели три диапазона потребления электроэнергии:

до 3900 киловатт-час в месяц — рост тарифов на 12%;

до 6000 киловатт-час в месяц — стоимость будет не ниже экономически обоснованного показателя;

более 6000 киловатт-час в месяц — оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.

Таким образом, тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов страны, однако это затронет не всех россиян.

Недавно в министерстве строительства напомнили, что в 2025 году в России вступит в силу ряд нововведений, связанных со строительной отраслью и сферой ЖКХ. Среди них — возможность дистанционно проводить общие собрания собственников жилья, не опасаясь фальсификации результатов.