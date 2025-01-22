В министерстве строительства напомнили, что в 2025 году в России вступит в силу ряд нововведений, связанных со строительной отраслью и сферой ЖКХ. Среди них — возможность дистанционно проводить общие собрания собственников жилья, не опасаясь фальсификации результатов. Также при строительстве частного жилья по договорам подряда можно будет использовать счета эскроу.

1 марта 2025 года вступит в силу закон, который позволит использовать эскроу-счета при возведении частных домов по договорам строительного подряда. Таким образом, средства заказчиков, внесенные в качестве оплаты строительства, подрядчики получат только после сдачи домов.

В Минстрое напомнили также, что деньги, размещенные на счетах эскроу по договорам подряда, будут застрахованы на 10 млн руб. на случай банкротства банка. При этом подрядчики, которые работают по новой схеме, будут освобождены от НДС.

Также с 1 марта собственники жилья смогут воспользоваться единым механизмом заочного проведения общих собраний. При этом по своему усмотрению жильцы смогут организовывать такие встречи в очном формате.

Механизм заочных собраний реализован на портале «Госулуги» и исключает возможность фальсификации результатов голосования, заверили в Минстрое.

С 13 декабря изменился и принцип отбора банков, которые смогут открывать счета эскроу при строительстве многоквартирных домов и частного жилья или накапливать средства на капремонт. Отбор будет происходить на основании их кредитного рейтинга.

Еще один закон направлен на обеспечение готовности к отопительному сезону. Подготовка муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также управляющих компаний будет усилена. Критерии надежности теплоснабжения потребителей будет устанавливать Правительство РФ.

Также меняется подход к контролю за объектами культурного наследия, а в рамках комплексного развития территорий параллельно с жильем будут строить всю необходимую социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, например школы, детские сады, поликлиники и пожарные депо.

Помимо прочего, в 2025 году продлен срок действия некоторых мер поддержки строительной отрасли. В частности, на застройщиков не будут накладываться штрафы за нарушение сроков сдачи новостроек по договорам долевого участия (ДДУ).

Ранее стало известно, что в 2024 году объем продаж новостроек в России по ДДУ сократился по сравнению с предыдущим годом на 22% и составил 26,7 млн кв. м. Это объясняется отменой программы массовой льготной ипотеки, после которой ежемесячный объем реализации жилья стабилизировался на уровне примерно 2 млн кв. м, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года.