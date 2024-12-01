С увеличением числа знаменитостей и инфлюенсеров на Bluesky сервис столкнулся с тем, что многие пользователи начали выдавать себя за других людей. В пятницу команда Bluesky Safety сообщила об усилении политики: аккаунты, выдающие себя за других и использующие чужие имена, будут удаляться.

Компания объявила о том, что увеличила число модераторов в четыре раза, что позволит оперативнее реагировать на сообщения о фейковых аккаунтах. Однако в связи с увеличением числа новых пользователей, все еще остается много нерешенных жалоб на нарушения. За последние несколько недель количество постов на Bluesky с вопросом «Это реальный человек или пародийный аккаунт?» растет, а в комментариях нет однозначного ответа.

Одной из причин путаницы является то, что в Bluesky отсутствуют верифицированные значки пользователей, как это было в Twitter (теперь называемом X), где старая система верификации была заменена на платную подписку. Вместо этого Bluesky полагается на другие факторы для оценки надежности аккаунтов. Например, если в имени пользователя присутствует домен «bsky.team», это может послужить признаком того, что данный человек действительно связан с Bluesky.

Что касается пародий и фан-аккаунтов, компания заявила, что они разрешены, но должны четко обозначать, что не являются подлинными личностями. Это обозначение должно присутствовать как в имени пользователя, так и в биографии. Bluesky также указала, что «идентификационная подмена», то есть создание аккаунта под чужим именем для получения подписчиков с последующим изменением профиля, запрещена. В случае нарушения этого правила аккаунт будет удален.

Генеральный директор Bluesky Джей Грейбер сообщил на этой неделе, что компания планирует расширить свои функции по верификации аккаунтов и предоставить возможность другим приложениям или организациям самим проводить эту верификацию. «Пользователи могут либо доверять нам — верификации от команды Bluesky, либо осуществлять верификацию самостоятельно», — отметил он.

Также команда Bluesky Safety завершила свои обновления, отметив, что они принимают во внимание отзывы пользователей, которые выразили желание иметь больше возможностей для подтверждения своей личности, кроме верификации домена. Команда изучает дополнительные опции для улучшения процесса проверки аккаунтов и надеется вскоре предоставить дополнительную информацию по этому вопросу.

Напомним, что ранее миллионы подписчиков покинули X после поддержки Трампа и перешли в Bluesky.

Ранее стало известно, что платформа X также разрабатывает новый значок для пародийных профилей и фан-аккаунтов, чтобы не вводить своих подписчиков в заблуждение. Эта мера позволит снизить вероятность путаницы между публикациями фейкового аккаунта и реального человека.