Госдума во втором и третьем чтениях одобрила пакет поправок в КоАП с новыми штрафами для владельцев интернет-ресурсов, онлайн-площадок и операторов связи. По отдельным нарушениям взыскания будут исчисляться миллионами рублей, а при повторных случаях начнут действовать оборотные штрафы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Одно из ключевых нововведений касается подтверждения личности пользователей на российских онлайн-площадках. Закон требует использовать только разрешенные в России механизмы идентификации. Среди них — номер телефона российского оператора, учетная запись на «Госуслугах», Единая биометрическая система или другие цифровые платформы, принадлежащие гражданам РФ либо российским компаниям.

Если владелец ресурса дает доступ к информации с нарушением этих требований, ему грозит административный штраф. Для граждан он составит 10–20 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для организаций — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Норма распространяется и на случаи, когда для входа используются зарубежные сервисы идентификации, включая иностранные почтовые аккаунты.

Поправки также вводят отдельные требования для интернет-площадок с алгоритмами персональных рекомендаций. Штрафы предусмотрены за использование таких технологий с нарушением интересов пользователей и организаций, отсутствие уведомления о работе алгоритмов, а также за непубликацию сведений о принципах рекомендаций и контактов для получения юридически значимых сообщений.

По этим нарушениям штрафы будут такими же: гражданам придется заплатить 10–20 тыс. руб., должностным лицам — 30–50 тыс. руб., компаниям — 500–700 тыс. руб. При повторном нарушении суммы вырастут до 20–40 тыс., 60–100 тыс. и 1–1,4 млн руб. соответственно. Такие же штрафы предусмотрены за невыполнение требований Роскомнадзора о прекращении распространения информации через рекомендательные механизмы.

Отдельный блок поправок касается операторов связи. Для них вводится ответственность за нарушение порядка взаимодействия с госорганами во время оперативно-розыскных мероприятий и других действий, связанных с обеспечением безопасности. Отдельно запрещается разглашать сведения о способах проведения таких мероприятий.

За такие нарушения компаниям будет грозить штраф от 3 млн до 5 млн руб. При повторном нарушении начнет действовать оборотная модель наказания — взыскание составит от 1% до 3% годовой выручки. Минимальная сумма такого штрафа вырастет с 1 млн до 10 млн руб.

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