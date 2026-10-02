Отсутствие водителя в роботакси может создавать у пассажиров ощущение, что они находятся в полностью приватном пространстве. Исследователи считают, что разработчикам автономных машин придется учитывать этот эффект уже при проектировании салона — например, избегать элементов, которые позволяют пассажиру отгородиться от окружающего пространства.

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Эту тему обсуждали участники недавнего семинара Love in Traffic в Швеции, который собрал специалистов из академической среды и автомобильной индустрии. По словам исследователя эргономики и UX Александроса Ручитаса, автомобильные салоны давно связаны с сексуальными сюжетами в массовой культуре, а распространение роботакси может создать для подобного поведения новые сценарии.

Один из факторов — отсутствие водителя. В обычном такси присутствие другого человека само по себе напоминает пассажирам о социальных нормах поведения. В беспилотном автомобиле такого сдерживающего фактора нет, хотя поездка по-прежнему остается общественной услугой, а салон может быть оборудован камерами и другими системами мониторинга.

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Ручитас выделяет две группы пассажиров, для которых подобные ситуации, по его мнению, наиболее вероятны. Первая — создатели контента для взрослых, которые потенциально могут использовать роботакси как недорогую съемочную площадку с подходящим освещением и звукоизоляцией. Вторая — туристы, которые могут не знать местных правил и представлений о допустимом поведении.

Допустимые нормы поведения при этом различаются от страны к стране. Отличаться может и формат самой поездки. В некоторых сервисах пассажир бронирует не весь автомобиль, а отдельное место, поэтому салон приходится делить с незнакомыми людьми.

Поможет ли дизайн?

По мнению исследователя, снизить ощущение полной приватности можно еще на этапе проектирования салона. В общественном транспорте непрозрачные спинки сидений иногда создают для пассажиров ощущение укрытия. Поэтому среди предложенных решений — прозрачные элементы интерьера и отказ от занавесок или других конструкций, усиливающих чувство изолированности.

Другой вариант — прямо напоминать пассажирам, что салон роботакси не является полностью приватным пространством. Даже без водителя внутри могут работать камеры и другие системы контроля, а на пассажиров продолжают распространяться правила сервиса.

Еще одним инструментом исследователи называют искусственный интеллект. Бортовой помощник может предупреждать пассажиров о нарушении правил или реагировать, если кому-то в салоне становится некомфортно. Системы мониторинга также способны оценивать состояние пассажиров — например, выявлять признаки сильного опьянения.

В итоге разработчикам роботакси, по мнению участников семинара, придется искать баланс и делать салон комфортным, но не усиливать ощущение, что автомобиль превращается в полностью закрытое личное пространство.

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