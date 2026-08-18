Россияне, работающие на себя, стали чаще закреплять названия своих проектов в качестве товарных знаков. За январь—июль 2026 года Роспатент получил 16 249 заявок от физлиц и самозанятых. Это на 17% больше, чем за тот же период 2025 года, когда было подано 13 916 заявок.



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Рост интереса совпадает с увеличением числа самозанятых. По данным ФНС, за 2025 год их количество выросло почти на 27% и превысило 15 млн человек. К концу апреля 2026 года в системе налоговой службы уже насчитывалось 16,4 млн самозанятых. Для все большего числа из них работа на себя превращается в отдельный проект с собственным названием, логотипом и узнаваемым оформлением.

Оформлять товарные знаки без регистрации ИП или компании россияне могут с 29 июня 2023 года. За три года Роспатент получил от граждан более 72 тыс. заявок. В январе—июле 2026 года на физлиц и самозанятых пришлось 18,9% всех заявок на товарные знаки от российских заявителей. По словам главы Роспатента Юрия Зубова, такая регистрация позволяет развивать собственный бренд без создания юридического лица и защищать обозначение, под которым продаются товары или оказываются услуги.

Наиболее активно граждане регистрируют знаки в категориях одежды и обуви, программного обеспечения и электроники. Среди услуг чаще встречаются торговля, реклама и продвижение, образование, развлечения и фитнес. Отдельное значение регистрация имеет для продавцов на маркетплейсах: она дает юридическую основу для защиты названия и других элементов бренда от копирования.

Некоторые площадки используют документы на товарный знак и в собственных процедурах. Например, Wildberries после проверки подтверждающих документов может присвоить товару отметку «Оригинал». При этом сам знак не требуется для размещения большинства товаров на площадке.

Однако подача заявки еще не означает автоматическую регистрацию. Роспатент может отказать, если обозначение не позволяет отличить один товар или услугу от других, напрямую описывает их свойства или представляет собой слишком общее понятие. Отдельным препятствием становится сходство с уже зарегистрированным знаком, если из-за этого покупатель может перепутать бренды. Такие основания предусмотрены статьей 1483 Гражданского кодекса.

Рост числа заявок отражает не только интерес к формальному статусу бренда. Самозанятые все чаще выходят на рынок с собственными товарами и услугами и по мере роста продаж сталкиваются с необходимостью защищать название проекта. Для тех, кто активно работает в интернете и на маркетплейсах, товарный знак становится одним из способов закрепить за собой бренд и снизить риск его копирования конкурентами.

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