За год медианная сумма ежемесячных выплат самозанятым в выборке Qugo выросла на 14,2% и достигла 31,98 тыс. руб. Темпы оказались близки к росту зарплат штатных сотрудников, однако исследование отражает не весь рынок, а данные почти 81 тыс. исполнителей, которым бизнес платил через платформу.

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Сопоставлять здесь можно только порядок роста, причем с оговорками. По итогам 2025 года номинальные зарплаты штатных работников увеличились на 13,5%, а в разные месяцы первого полугодия 2026-го прирост к соответствующему месяцу предыдущего года составлял 10−15%. Однако Qugo сравнивает август 2025-го с августом 2026-го и учитывает выплаты внутри своей выборки, поэтому методики и периоды не совпадают. Абсолютные суммы тем более несопоставимы: самозанятые могут работать несколько дней в месяц, брать проекты у разных заказчиков и получать часть дохода за пределами платформы.

Быстрее всего медианные выплаты росли в ремонте и строительстве — за год они прибавили 20,3%. В компьютерной помощи рост составил 18,3%, в дизайне — 13,7%, в бухгалтерских услугах — 10%. В ремонте транспорта динамика оказалась отрицательной: выплаты снизились на 0,8%. В поддержке и колл-центрах сокращение достигло 2,6%.

В веб-разработке спад оказался заметнее: медианные выплаты сократились на 10,1%. При этом категория осталась одной из самых высокооплачиваемых в выборке Qugo — специалисты получали 71,1 тыс. руб. в месяц. У курьеров после нескольких лет опережающего роста медианная сумма выплат уменьшилась на 9%.

В предложениях hh.ru суммы заметно выше, но это другой показатель: сервис отражает заявленное работодателями вознаграждение, а не фактические выплаты исполнителям. В перевозках и логистике медиана достигает примерно 145 тыс. руб. в месяц, в строительстве — 99,5 тыс., в финансах — 82,4 тыс., в ИТ — 79 тыс., в общепите — 68 тыс. руб. Больше всего вакансий для внештатных специалистов размещено в розничной торговле — около 12 тыс.; далее идут ИТ с более чем 4 тыс. предложений, финансы с 3 тыс. и образование с 2,3 тыс.

Для бизнеса такая динамика означает, что внештатный формат уже не гарантирует низкой стоимости работы. По словам генерального директора Qugo Елены Усачевой, конкуренция за квалифицированных подрядчиков усиливается и компаниям приходится предлагать им сопоставимые деньги. Главное преимущество самозанятости при этом сохраняется: специалиста можно привлечь под конкретную задачу или определенный объем работ, не создавая постоянную штатную позицию.

Особенно широко такую модель используют в строительстве и ремонте. По оценке доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в этих сферах зарегистрировано более 1 млн самозанятых — около 7% от их общего числа в России. Когда объем заказов сокращается, строительные компании могут уменьшать постоянные команды и привлекать отдельных специалистов или целые бригады только под действующие проекты, отмечает эксперт.

Разница в обязательных начислениях по-прежнему делает сотрудничество с самозанятыми выгоднее для бизнеса. Основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря приводит такой расчет: 100 руб., которые штатный сотрудник получает на руки, обходятся компании примерно в 149 руб., тогда как перечисление 100 руб. самозанятому — примерно в 105 руб. Конкретное соотношение зависит от условий договора, налоговой ставки и комиссии платформы, поэтому эти цифры стоит воспринимать как иллюстративный пример.

С 1 октября новые ограничения появятся для исполнителей, работающих через посреднические цифровые платформы. В перечисленных правительством сферах, включая строительство, торговлю, ИТ и образование, работа на одного заказчика более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд будет считаться систематической и продолжительной, а операторы площадок должны будут ограничивать такое сотрудничество. Правило не распространяется на прямые договоры вне платформ и не запрещает самозанятому работать с несколькими заказчиками.

Директор исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский считает новый критерий ответом на попытки компаний использовать самозанятость для налоговой оптимизации. Людмила Иванова-Швец допускает, что после вступления правил в силу доходы части исполнителей могут немного сократиться. Однако этот прогноз касается прежде всего платформенной занятости: для самозанятых, работающих напрямую или распределяющих заказы между несколькими компаниями, установленный порог сам по себе ничего не меняет.

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