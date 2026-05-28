Господдержку для самозанятых в России начали постепенно сворачивать. По данным исследования НИУ ВШЭ, в первом квартале 2026 года число СЗ, получивших помощь от государства, сократилось сразу на 31% по сравнению с прошлым годом. Одновременно уменьшился и общий объем поддержки — с 72,3 млрд до 52,5 млрд руб.

Снижение происходит на фоне продолжающегося роста самого сектора. На середине 2026 года в стране зарегистрировано около 16,5 млн самозанятых. С момента запуска режима НПД в 2019 году их совокупный доход достиг почти 10 трлн руб., сообщили в Минэкономразвития.

Падение числа получателей поддержки связано с изменением подхода государства. Массовые программы постепенно уступают место более адресным мерам помощи. Главный акцент теперь делается не на количестве участников, а на эффективности поддержки и устойчивости бизнеса.

В то же время и ужесточение требований к получателям поддержки отсекает самозанятых. Регионы проверяют доходы, реальную деятельность и критерии отбора. Проходить сложные процедуры ради небольших сумм многие не готовы.

Год назад 118 самозанятых воспользовались гарантиями по льготным кредитам. Сейчас — 38, втрое меньше. Субсидии и гранты тоже ушли в минус: 8422 получателя против 9071. Программы развития бизнеса пострадали сильнее других направлений.

Эксперты объясняют такую динамику ростом финансовых рисков для микробизнеса. Даже льготные займы остаются дорогими, тогда как доходы самозанятых растут значительно медленнее расходов. На этом фоне многие предпочитают отказаться от кредитной нагрузки и сосредоточиться на поддержании текущего дохода.

Дополнительное влияние оказал и эффект высокой базы. В 2025 году в статистику включили социальные контракты как отдельную меру поддержки, что временно увеличило число получателей помощи среди самозанятых.

НПД держится на двух китах: низкая налоговая нагрузка и простой вход. Параллельно власти ужесточают контроль — выявляют случаи, где самозанятость прикрывает реальные трудовые отношения.

Эксперты бьют тревогу и предупреждают, что урезание поддержки ударит по микропредпринимательству. Часть самозанятых рискует остаться в зоне низких доходов, не сделав шаг в малый бизнес.



