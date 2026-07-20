Южнокорейская биофармацевтическая компания Samsung Biologics договорилась приобрести швейцарского контрактного производителя лекарственных препаратов PolyPeptide за 1,46 млрд швейцарских франков, или около $1,81 млрд. О готовящейся сделке объявили обе компании.

Babak Habibi, Unsplash

Samsung Biologics предложила акционерам PolyPeptide по 44,31 швейцарского франка за каждую бумагу. Цена выкупа оказалась примерно на 6,1% выше уровня закрытия пятничных торгов, когда акции компании стоили 41,75 франка.

Прием заявок от акционеров планируется начать к концу августа, а завершить сделку стороны рассчитывают до конца 2026 года.

В Samsung Biologics заявили, что покупка заметно укрепит позиции компании на рынке пептидных препаратов. В частности, речь идет о производстве компонентов для быстрорастущего сегмента лекарств класса GLP-1, применяемых при лечении ожирения и диабета.

Совет директоров PolyPeptide единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Samsung Biologics. Сделку также поддержала Draupnir Holding — крупнейший акционер компании, которому принадлежит около 55,65% ее бумаг. Холдинг намерен продать весь свой пакет.

Совет директоров PolyPeptide единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Samsung Biologics. Сделку также поддержала Draupnir Holding — крупнейший акционер компании, которому принадлежит около 55,65% ее бумаг. Холдинг намерен продать весь свой пакет.

Еще в апреле PolyPeptide сообщила, что Draupnir Holding изучает возможные варианты распоряжения своей контрольной долей. Материнской структурой холдинга является Cryosphere Foundation — фонд, связанный со шведским миллиардером Фредериком Паульсеном.

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