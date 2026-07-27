Samsung Electronics и американский разработчик микросхем Broadcom подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере памяти, контрактного производства чипов и передовых технологий упаковки. Компании оценили совокупный объем партнерства более чем в $200 млрд за пять лет — до конца 2030 года.

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Для Samsung меморандум стал крупной заявкой на укрепление позиций на рынке ИИ-чипов. Заказы Broadcom, одного из ведущих разработчиков специализированных микросхем для искусственного интеллекта, могли повысить загрузку передовых производственных линий южнокорейской компании и помочь ей нарастить долю в контрактном выпуске чипов.

В Samsung заявили, что партнерство объединит в одной производственной цепочке память, логические микросхемы, контрактный выпуск чипов и передовую упаковку. Компания рассчитывала с помощью такого подхода закрывать растущий спрос на более производительные и энергоэффективные решения для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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В течение ближайших пяти лет компании объединят разработки Broadcom в области специализированных микросхем и производственные технологии Samsung. Южнокорейская компания будет выпускать продукты Broadcom, включая чипы для беспроводной широкополосной связи, по техпроцессам 2 нм и меньше. Партнерство также охватит поставки памяти с высокой пропускной способностью HBM для ИИ-ускорителей Broadcom и передовые технологии упаковки.

Меморандум мог укрепить подразделение Samsung по контрактному производству, которое стремилось сократить отставание от TSMC — крупнейшего игрока этого рынка. Компания продолжала искать крупных технологических заказчиков. Месяцем ранее руководство Samsung сообщило о переговорах с Nvidia по дальнейшему сотрудничеству в контрактном производстве и развитию будущих поколений памяти HBM4E и HBM5.

Samsung также рассчитывала в ближайшее время получить новые заказы на производство микросхем по 2-нм техпроцессу. В 2025 году компания заключила контракт на $16,5 млрд, предусматривавший выпуск логических чипов по заказу производителя электромобилей Tesla.

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