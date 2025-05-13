Американский ИИ-стартап Perplexity находится на финальной стадии переговоров о привлечении финансирования в размере $500 млн, что увеличит его оценку до $14 млрд. Это значительный рост по сравнению с предыдущей оценкой в $9 млрд, зафиксированной в ноябре 2024 года.

Инвестиционный раунд возглавит венчурная фирма Accel. Рост оценки Perplexity отражает растущий интерес инвесторов к ИИ-технологиям, способным бросить вызов многолетнему доминированию Google в сфере поисковых систем.

Perplexity является одним из быстрорастущих стартапов, появившихся после запуска ChatGPT три года назад. Компания разрабатывает поисковый инструмент на основе ИИ-моделей, который предоставляет пользователям краткие ответы, используя информацию из интернета, вместо традиционного списка ссылок, предлагаемого Google.

Сама Google также активно внедряет ИИ в свой поиск, но в итоге это приводит к противоречивым последствиям. Например, согласно анализу компании Ahrefs, внедрение ИИ-саммари уронило поисковой трафик популярных сайтов.

Ранее глава Perplexity заявил о намерении стартапа купить браузер Google Chrome, если антимонопольная комиссия обяжет корпорацию продать его. Стоит отметить, что у Perplexity уже есть свой ИИ-браузер под названием Comet.