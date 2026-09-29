Samsung и пять компаний группы инвестируют $1 млрд в американскую Helix Digital Infrastructure, которая финансирует, строит и управляет инфраструктурой для искусственного интеллекта — от крупных дата-центров до энергетических и сетевых объектов.

Boliviainteligente, Unsplash

Половину суммы вложит Samsung Electronics. Оставшиеся $500 млн распределят между собой пять других компаний группы — Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance и Samsung Fire & Marine Insurance.

Helix Digital Infrastructure специализируется на создании комплексной инфраструктуры для ИИ. Компания инвестирует в крупные дата-центры и управляет ими, развивает объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также оптоволоконные сети и другую инфраструктуру связи.

В новых проектах Helix планирует сочетать технологическую платформу Nvidia с решениями Samsung — от полупроводников и оборудования для охлаждения дата-центров до систем хранения и резервного энергоснабжения. В компании рассчитывают, что это позволит быстрее строить и вводить в эксплуатацию инфраструктуру для ИИ по всему миру.

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Инвестиции Samsung дополнят более $10 млрд долгосрочного капитала, с которым Helix начала работу в июне. Компанию создала инвестиционная группа KKR вместе с Nvidia, Кувейтским инвестиционным управлением и американской энергетической компанией Vistra — все они стали ее первоначальными инвесторами.

В Samsung рассчитывают, что инвестиции помогут ускорить строительство ИИ-инфраструктуры по всему миру, а заодно дадут разным компаниям группы больше возможностей работать вместе над крупными проектами — от поставок чипов и систем охлаждения до строительства дата-центров и энергетической инфраструктуры.

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