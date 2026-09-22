Американский ядерный стартап Kairos Power договорился с южнокорейской Samsung C&T об инвестициях и участии в строительстве демонстрационного реактора Hermes 2 мощностью 50 МВт. Установка должна начать вырабатывать электроэнергию в 2030 году и станет первым проектом в рамках соглашения Kairos Power с Google по развитию атомной генерации.

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Samsung C&T планирует вложить около $70 млн непосредственно в Kairos Power, а также предоставить стартапу инженерные услуги. Вместе с ними общий объем поддержки по соглашению может достичь $100 млн.

Для Samsung C&T это далеко не первый проект в атомной энергетике. Компания участвовала в строительстве десяти энергоблоков общей мощностью 12 ГВт, в том числе АЭС «Барака» в ОАЭ и двух блоков южнокорейской АЭС «Ульджин». Этот опыт Kairos Power рассчитывает использовать сначала при строительстве Hermes 2, а затем и при развертывании коммерческих реакторов.

Интерес технологических компаний к небольшим ядерным реакторам вырос вместе с энергопотреблением дата-центров, которое дополнительно подталкивает развитие искусственного интеллекта. Google заключила соглашение с Kairos Power в 2024 году, рассчитывая получить до 500 МВт новой атомной генерации к 2035-му. Первым объектом станет Hermes 2, который будет поставлять электричество в сеть Tennessee Valley Authority для дата-центров Google в Теннесси и Алабаме.

Сейчас Kairos Power развивает в Ок-Ридже, штат Теннесси, сразу два реакторных проекта. Hermes 1 — маломощная демонстрационная установка, которая не предназначена для выработки электроэнергии и нужна компании для проверки технологии. Hermes 2 станет следующим шагом — это первый реактор Kairos Power коммерческого масштаба и первая установка компании, которая будет поставлять электричество в сеть. Его 50 МВт станут первой частью мощностей, предусмотренных соглашением с Google.

Регулятор выдавал разрешения для проектов поэтапно. Hermes 1 получил разрешение на строительство от Комиссии по ядерному регулированию США в декабре 2023 года, а разрешения для Hermes 2 последовали в ноябре 2024-го. Строительство Hermes 2 компания начала в апреле 2026 года и рассчитывает запустить установку в 2030-м.

В основе Hermes 2 лежит технология высокотемпературного реактора с охлаждением расплавленной фторидной солью Flibe — смесью фторидов лития и бериллия. Она остается жидкой при высокой температуре и позволяет реактору работать при давлении, близком к атмосферному. Благодаря этому конструкции не нужны массивные компоненты, рассчитанные на высокое давление, как в традиционных водо-водяных реакторах.

Еще одна особенность технологии — топливо TRISO. Каждая микроскопическая частица содержит урановое топливное ядро, окруженное несколькими защитными слоями из керамических и углеродных материалов, которые удерживают продукты деления. Тысячи таких частиц затем помещают в графитовые топливные шарики размером примерно с мяч для гольфа. Такая конструкция рассчитана на работу при температурах значительно выше обычных режимов реактора.

Сотрудничество с Samsung C&T должно помочь Kairos Power перейти от демонстрационных установок к серийному строительству коммерческих реакторов. После запуска Hermes 2 в 2030 году компании предстоит развернуть уже полноценный парк установок и довести его суммарную мощность до 500 МВт к 2035-му. Samsung C&T при этом присоединится к инженерно-строительной команде Kairos не только для работы над Hermes 2, но и над будущими реакторами.

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