Samsung Electronics представила Samsung Health Assistant — ИИ-помощника, который станет персональным консультантом пользователя по вопросам здоровья. Сервис будет анализировать данные со смартфонов, умных часов и колец Galaxy, а затем предлагать индивидуальные рекомендации для улучшения самочувствия.

Boliviainteligente, Unsplash

Одновременно компания анонсировала новые функции Samsung Health, в том числе дополнительные инструменты для мониторинга показателей сердечно-сосудистой системы. В следующем месяце Samsung сначала откроет обновления участникам бета-тестирования. Сервисы будут обрабатывать данные только с согласия пользователей.

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Samsung показала новые функции за день до ожидаемой презентации смартфона Galaxy S26 и обновленной линейки часов Galaxy Watch. С запуском помощника компания выйдет на рынок ИИ-сервисов для здоровья, где ее уже ждали несколько крупных конкурентов. Похожие инструменты ранее предложили Whoop, Google и производитель умных колец Oura Health, а Apple, по имеющимся данным, также разрабатывала собственный сервис.

По словам старшего вице-президента Samsung по цифровым технологиям в сфере здоровья Хона Пака, одним из преимуществ помощника станет интеграция в экосистему Galaxy. Сервис сможет учитывать не только показатели с носимых устройств, но и расписание пользователя, включая события в календаре и планы поездок. Эти данные помогут ему точнее подбирать рекомендации с учетом распорядка дня и привычек человека.

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