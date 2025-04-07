В первом квартале 2025 года прибыль Samsung составила 5,2 трлн вон ($3,62 млрд), что ниже уровня прошлого года. В компании ожидают падения прибыли из-за слабых продаж чипов для искусственного интеллекта и убытков, связанных с их производством, сообщает Reuters. Кроме того, ожидается, что пошлины на импорт в США не только увеличат затраты на производство смартфонов и бытовой техники, но и негативно скажутся на потребительском спросе.

На этой неделе Samsung Electronics заявила о снижении прибыли в первом квартале на 21%. Это связано с уменьшением продаж микросхем для искусственного интеллекта и продолжающимися убытками в секторе контрактного производства.

Сейчас крупнейший в мире производитель чипов памяти переживает кадровые изменения после внезапной смерти генерального директора Хан Чжон Хи в конце марта.

Напомним, что в середине прошлого года Samsung столкнулась с падением прибыли, поскольку уступила своему главному конкуренту SK Hynix по объему поставок высокопроизводительных чипов памяти для Nvidia.

Рю Ен Хо, старший аналитик NH Investment & Securities, подсчитал, что спрос на чипы для ИИ со стороны китайских клиентов снизился в первом квартале после того, как в предыдущем периоде они закупали их впрок в ожидании новых ограничений со стороны США.

Ожидается, что операционная прибыль Samsung за период с января по март составит 5,2 трлн вон, что соответствует примерно $3,62 млрд. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала прибыль в размере 6,6 трлн вон ($9,68 млрд.)

Эксперты отмечают, что, несмотря на активные усилия Samsung по разработке улучшенной версии своих самых передовых чипов HBM для ключевых клиентов, значительная доля обычных чипов в ассортименте компании делает ее прибыль более уязвимой к колебаниям цен.

В первом квартале этого года цены на память DRAM, используемую в смартфонах и ПК, упали на 25% по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на флеш-память NAND снизились на 50%, согласно аналитической компании TrendForce.

Такие изменения могут поставить Samsung в невыгодное положение по сравнению с SK Hynix, чья прибыль, по оценкам LSEG, увеличится более чем в два раза благодаря устойчивому спросу на чипы для искусственного интеллекта.

Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, стали значительные взаимные пошлины, введенные Дональдом Трампом, что может привести к росту цен на продукцию Samsung, включая смартфоны и бытовую технику.

Джефф Ким из KB Securities отметил, что Samsung может рассмотреть диверсификацию своей производственной базы, однако исполнение этого плана не может быть реализовано в краткосрочной перспективе. Если тарифы на потребительские электронные устройства, такие как смартфоны, сохранятся, это неизбежно скажется на потребительском спросе.

Аналитики прогнозируют, что Samsung может перенести запуск нового завода в США с 2026 года на 2027 год из-за необходимости получения крупных производственных заказов, что негативно скажется на ее производственном сегменте.

Первоначально открытие завода планировалось на 2024 год. Согласно данным LSEG, предполагаемая операционная прибыль подразделения Samsung по производству чипов составила $1,6 млн. в первом квартале, что ниже $1,29 млн по сравнению с прошлым годом.

В то же время мобильный и сетевой бизнес компании, вероятно, принесет прибыль в размере $2,52 млн. Это немного выше $2,39 млн за тот же период в прошлом году.

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Ранее Samsung Electronics представила свои новейшие смартфоны Galaxy S25, работающие на базе чипов Qualcomm и модели искусственного интеллекта Google. Кроме того, компания планирует в первой половине этого года выпустить Galaxy S25 Edge, тем самым опередив выход более тонкого iPhone от Apple.