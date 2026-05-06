Капитализация Samsung Electronics превысила $1 трлн после резкого роста акций на фоне повышенного спроса на чипы для искусственного интеллекта. За год бумаги компании выросли более чем в четыре раза.

В среду, 6 мая, акции Samsung подорожали еще на 14%. Это сделало компанию второй в Азии после Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которой удалось достичь оценки свыше $1 трлн. На этом фоне индекс Kospi (основной фондовый индекс Южной Кореи) вырос более чем на 6% и впервые превысил отметку 7 тыс. пунктов.

Рост связан с тем, что Samsung и другие крупные производители памяти, включая SK Hynix и TSMC, выигрывают от увеличения спроса на чипы для ИИ. Их акции также обновили исторические максимумы.

Дополнительный импульс рынку дали сильные результаты полупроводникового бизнеса Samsung. Подразделение показало рекордную прибыль за март благодаря заказам для дата-центров с ИИ.

Также обсуждается возможное сотрудничество Samsung с Apple по производству процессоров в США, что может усилить позиции компании.

Интерес инвесторов к Samsung вырос и за счет притока иностранного капитала. В среду глобальные инвесторы купили акции на $2,1 млрд, что также поддержало укрепление южнокорейской воны. При этом у компании остаются сложности в других сегментах — мобильных устройствах и дисплеях. Там давление оказывают рост затрат и конкуренция.

Аналитики ожидают, что в ближайший год акции Samsung могут вырасти еще примерно на 22%. Сейчас они торгуются дешевле, чем осенью прошлого года, относительно прибыли.

Рост Samsung и SK Hynix также сильно повлиял на весь рынок Южной Кореи — на их долю теперь приходится более 40% индекса Kospi.

Таким образом, рынок памяти переживает период высокого спроса, связанный с развитием ИИ, что поддерживает рост отрасли в целом.

