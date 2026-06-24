Samsung Electronics рассматривает выкуп собственных акций для новой программы вознаграждения сотрудников. Часть бонусов за результаты 2026 года компания планирует выплачивать акциями.

Tanya Barrow, nsplash

Samsung раскрыла эти планы в официальном документе после публикаций южнокорейских СМИ о возможном выкупе акций на 90 трлн вон (около $58,61 млрд), начиная со следующего месяца.

В Samsung подчеркнули, что размер и сроки возможного выкупа пока не определены. Акции потребуются компании для новой системы мотивации, которая свяжет вознаграждение сотрудников с результатами бизнеса и долгосрочной динамикой котировок.

Бонусы связали с прибылью подразделения по производству чипов

В мае руководство Samsung и профсоюз согласовали новые условия оплаты труда. Около 10,5% годовой операционной прибыли подразделения по производству чипов планируется направлять на специальные бонусы его сотрудникам.

Вознаграждение будут выплачивать преимущественно акциями, что уже вызвало споры из-за возможного увеличения разрыва между подразделениями. Сотрудники полупроводникового бизнеса могут получить особенно крупные бонусы благодаря росту спроса на микросхемы памяти для систем искусственного интеллекта.

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Полученные в качестве бонусов акции сотрудники смогут продавать поэтапно. Первую треть разрешат реализовать сразу, вторую — через год, а оставшуюся часть — еще через год.

Дополнительные акции могут потребоваться Samsung и для отдельной программы вознаграждения Performance Stock Unit, или PSU. Компания запустила ее в октябре 2025 года, чтобы сильнее связать выплаты сотрудникам с долгосрочной динамикой котировок.

Samsung вернула лидерство по рыночной капитализации

Samsung и ее главный конкурент на рынке памяти SK Hynix могут получить рекордную прибыль в 2026 и 2027 годах. Рост спроса со стороны ИИ-индустрии привел к дефициту передовых микросхем памяти и повышению цен.

По итогам торгов акции Samsung выросли на 9,8%, тогда как бумаги SK Hynix прибавили около 1%. Samsung вновь вышла на первое место в Южной Корее по рыночной капитализации обыкновенных акций.

Если оценка южнокорейских СМИ подтвердится, выкуп на 90 трлн вон станет одной из крупнейших подобных программ в истории Samsung. Однако компания пока не подтвердила ни сумму, ни сроки операции.

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