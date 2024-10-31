Платформа Calltouch, банк «Точка» и платформа hh.ru проанализировали ситуацию в малом и среднем бизнесе в России в III квартале 2024 года и обновили Индекс здоровья российского бизнеса. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Индекс здоровья российского бизнеса ― это проект-исследование, в котором собраны и обобщены данные по оборотам, рынку труда, спросу, покупательской способности, эффективности маркетинговых каналов, жизненному циклу компаний по разным отраслям.

По сравнению с результатами III квартала прошлого года, в топ быстрорастущих отраслей вошли мебель с Индексом 54 балла (+6 баллов), продукты питания — 54 балла (+15 баллов), образование — 51 балл (+26 баллов).

В ходе исследования выявлен рост доверия потребителей к отечественным производителям мебели. По итогам III квартала 2024 года Индекс здоровья российского бизнеса для мебельной отрасли, включающей в себя, в том числе, сантехнику, освещение и товары для дома и офиса, составил 54 балла из 100 (+6 баллов).

По мнению аналитиков, одной из причин роста стало замещение продукции ушедших западных брендов отечественными производителями. Спрос на товары из этой категории спровоцировал высокий интерес к недвижимости в первой половине года. Аналитики ЦБ отмечают, что в первый год после получения ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит на ремонт.

По данным Calltouch, в III квартале количество обращений к мебельным компаниям увеличилось на 67%. Индекс среднего бизнеса в III квартале составил 58 баллов. У микропредприятий он равен 55 баллов, а у малого бизнеса — 49 баллов.

На рост индекса мебельной отрасли влияет увеличение числа производителей. Количество регистраций в III квартале выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволяет компаниям расширять ассортимент и предлагать покупателям комплексные решения для дома и офиса.

Несмотря на рост спроса, количество вакансий от предпринимателей в мебельной отрасли снижается. По данным hh.ru, в III квартале было опубликовано 11,5 тыс. вакансий, что на 13% меньше, чем годом ранее. При этом медианная зарплата выросла на 21% и составила 78,4 тыс. руб.

Аналитики считают, что снижение количества вакансий связано с реструктуризацией. Многие компании отдают продажи на аутсорс и выходят на маркетплейсы. Автоматизация процессов также снижает потребность в рутинных задачах и позволяет перевести персонал на другие позиции.

Также отмечен рост индекса здоровья на 15 баллов для сегмента «продукты питания». В III квартале 2024 года он составил 54 балла. В этот сегмент входит продажа и производство продуктов питания и напитков. Одной из причин укрепления позиций компаний является рост объемов собственного производства пищевой продукции в стране.

Так, в январе-сентябре 2024 года продуктов питания произвели на 4% больше, а напитков почти на 10% больше, чем в аналогичный период год назад. Также на развитие влияет формирующийся тренд на готовую еду и полезные сладости.

По данным Calltouch, количество обращений в продуктовые компании выросло в III квартале 2024 года на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в соответствии с данными реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в конце 3 квартала 2024 года в продуктовом сегменте на 3 тыс. компании больше чем год назад — почти 511 тыс.

При этом сократилось количество вакансий — на 12% по сравнению с прошлым годом. Причиной может быть рост популярности касс самообслуживания в крупных магазинах и значительная роль маркетплейсов в продажах продуктов питания. Медианная зарплата увеличилась почти на четверть (24%) и составила 65,1 тыс. руб.

Индекс здоровья микробизнеса в этом сегменте в III квартале составил 57 баллов. У малого и среднего бизнеса — 51 и 53 балла соответственно. Индекс здоровья российского бизнеса в сфере образования составил в III квартале 2024 года 51 балл (+26 баллов по сравнению с прошлым годом).

Тренд на переобучение и смену профессии, который сформировался еще несколько лет назад, продолжает развиваться и увеличивать интерес людей к курсам дополнительного профессионального образования.

За III квартал 2024 года количество обращений в образовательные учреждения выросло почти вдвое — на 99%. При этом в первом полугодии 2024 года доля повторных продаж составила 52%. Компании адаптируются к изменившимся условиям, больше работают с существующей базой и выстраивают свои программы с учетом повторных продаж.

Не смотря на то, что почти половину рынка занимают крупные организации (образовательные продукты VK (доля 15%), холдинг Skyeng (9,9%), «Синергия» (доля 7,8%), «Сбер» (доля 7%), «Яндекс» (доля 5,6%), индекс среднего и малого бизнеса в сегменте составил 66 и 57 баллов соответственно.

Аналитики отмечают, что быстрорастущий рынок образовательных услуг привлекает новые компании. Количество регистраций в III квартале 2024 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но микропредприятия менее стабильны — их индекс 30 баллов. В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего укрупнения рынка.

В исследовании также замечено, что предприниматели в сфере образовательных услуг столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. В III квартале 2024 года количество вакансий снизилось на 11%. Сейчас медианная зарплата составляет 64 056 рублей, что на 16% больше, чем год назад. В таких условиях проблема нехватки кадров нередко решается за счет автоматизации.

В то же время, значительную часть найма обеспечивают частные детсады и образовательные онлайн-платформы, они используют чат-ботов для обработки заявок и стандартных вопросов. «Это снижает нагрузку на отделы продаж и поддержки и позволяет экономить ресурсы», — объясняет Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

Ранее сообщалось, что рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом», покупки товаров с платежами в рассрочку) демонстрирует уверенный рост. По итогам 2024 года его объем может достичь 300 млрд руб. На данный момент основным риском для его развития является введение законодательного регулирования, которое рассматривает Госдума. При сохранении законопроекта в текущем виде это может привести к стагнации рынка и даже его сокращению.