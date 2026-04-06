С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией начинает действовать безвизовый режим. Документ был подписан правительствами двух стран в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года и полностью отменяет визовые ограничения для граждан обеих стран.

Unsplash

Россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение года. Аналогичные условия действуют и для граждан Саудовской Аравии, уточнили в МИД России.

Безвизовый режим действует только для туристических и деловых поездок. Работать, учиться или жить в стране без дополнительных разрешений по нему нельзя.

Отдельно оговорены религиозные поездки. Соглашение о безвизовом режиме не распространяется на паломников: россиянам, направляющимся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа или умры, по-прежнему необходимо получать соответствующую целевую визу в официальном порядке.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.