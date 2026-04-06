Китай готов продлить безвизовый режим для россиян еще на год, сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ. В случае подписания соглашения он будет действовать до середины сентября 2027 года — туристы и деловые путешественники смогут ездить между странами без оформления виз.

«Совместно с ними [китайскими партнерами] прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — уточнили в МИДе. В ведомстве добавили, что стороны обсуждают детали продления и условия, которые позволят сохранить безопасность и упростить поездки.

Пилотный безвизовый режим в Китае был запущен 15 сентября 2025 года сроком на 30 дней. Тогда российские власти объявили о планах ввести зеркальные меры для граждан КНР. Уже в первые недели программа показала резкий рост числа туристов из Приморья и Хабаровского края — в основном для коротких поездок и деловых визитов.

Эксперты отмечают, что рост спроса привел к подорожанию авиабилетов — в среднем на 20–25%. Это не остановило поток поездок, но сделало их заметно дороже для россиян.

Параллельно Россия расширяет безвизовые поездки и с другими странами. С 11 мая 2026 вступает в силу соглашение с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Документ подписали 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде, и теперь россияне смогут находиться в королевстве без виз до 90 дней в год — для туристических и деловых поездок.

