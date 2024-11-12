По данным компании Knight Frank, Саудовской Аравии необходимо строить 115 тыс. домов ежегодно в течение следующих шести лет, сообщает Bloomberg. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить спрос молодежи на жилье и достичь целевых показателей по продажам недвижимости, установленных правительством страны.

К 2030 году доля домовладельцев должна достичь 70% по сравнению с 63,7% на конец 2023 года. Целевые показатели правительства Саудовской Аравии, а также создание новых домохозяйств способствуют росту спроса в стране, 45% граждан которой моложе 20 лет. По данным центрального банка, объем ипотечных кредитов в стране превысил 600 млрд риалов по сравнению с 200 млрд в 2019 году.

«Спрос на жилье со стороны молодого населения огромен. — говорит партнер и главный экономист MENA в Knight Frank по региону Кристофер Пейн. — Я ожидаю, что благодаря возможностям, которые открывает рынок Саудовской Аравии в страну придут крупные иностранные застройщики».

По оценкам Knight Frank, 35% от общего объема спроса приходится на столицу Эр-Рияд, а доступность остается ключевым фактором для развития сегмента. За последние несколько лет многие компании перевели персонал в Эр-Рияд и открыли региональные штаб-квартиры. В результате арендная плата выросла на 35% за последние три года.

В рамках программы Sakani, которая включает в себя социальное жилье, было подано 883,5 тыс. заявок от желающих приобрести его с финансовой помощью в виде гарантий по ипотеке на сумму менее 520 тыс. риалов ($138,5 тыс.). По данным Всемирного банка, в период с 2010 по 2002 год, население Саудовской Аравии росло на 1,8% в год по сравнению с общемировым показателем в 1,1% в период с 2015 по 2020 год.

После основания национальной жилищной компании NHC, ей было поручено построить большую часть необходимого жилья по доступным ценам. К концу 2025 года она планирует возвести 200 тыс. домов, а по оценкам Payne, общее число объектов может достичь 300 тыс.

Тем временем другие застройщики предлагают жилье среднего и премиального сегментов. По данным Knight Frank, в настоящее время в Саудовской Аравии на разных стадиях строительства находится около 1 млн новых домов, которые будут построены к 2030 году.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года площадь застройки по проектам комплексного развития территорий увеличилась в 2,7 раза, достигнув 4,4 млн кв. м на 1 октября 2024 года. Это около 4% от общего объема жилищного строительства в России.