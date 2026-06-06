Центр робототехники «Сбера» начал пилотные испытания универсального робота «Воркер» в торговой сети «Перекресток» (X5 Group) — на базе модели Physical AI Green-VLA, разработанной на платформе «ГигаЧат». Соглашение о сотрудничестве в области роботизации ретейла было подписано на ПМЭФ-2026.

Сбер

«Воркер» представляет собой мобильную платформу с двумя манипуляторами, способными работать одновременно. Робот перемещается по торговому залу автономно, самостоятельно определяет нужные зоны и выполняет типовые операции: сборку товаров, работу с хрупкими объектами.

Сообщается, что «Воркер» совмещается с существующей инфраструктурой клиента. Это значит, что ради внедрения робота не нужно перестраивать среду — он сам адаптируется к условиям конкретного пространства.

«Мозгом» робота стала визуально-языковая модель Green-VLA. Она поддерживает несколько физических воплощений — как антропоморфного робота «Грин», так и «Воркера». Единая архитектура позволяет «Сберу» развивать не отдельные узкоспециализированные машины, а весь стек «физического» ИИ в целом. Благодаря этому можно использовать одну программную основу для роботов, работающих в различных областях.

«Технология уже проходит проверку в реальной среде: робот трудится в торговом зале. Мы видим, что роботы на базе модели Green-VLA помогают решать насущные задачи сотрудников — работу в ночные смены и в периоды пиковых нагрузок», — заявил первый зампред правления «Сбера» Андрей Белевцев.

По его словам, компании уже сейчас могут получить отечественного робота-помощника, настроенного под конкретные бизнес-задачи.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Бориса Огаркова, скорость внедрения технологий напрямую влияет на качество сервиса по всей цепочке поставок. Сотрудничество со «Сбером» он назвал важным этапом встраивания новых технологических инструментов в ежедневную операционную деятельность.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.