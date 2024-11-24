Самыми распространенными видами мошенничества в 2024 году стали взлом аккаунта на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонок якобы от силовых ведомств, сообщает агентство РИА Новости на основе данных директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя, и третий — это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев», — сказал Велигодский.

Мошенники изменили схему, связанную с «Госуслугами». Теперь они отправляют жертве сообщение по электронной почте или СМС о том, что система портала зафиксировала подозрительный вход. В сообщении также указан номер, по которому якобы можно получить помощь в такой ситуации. Получатель перезванивает по указанному номеру, будучи уверенным, что общается со службой безопасности «Госуслуг» и начинает выполнять указания мошенников.

Ранее банк ВТБ сообщил о том, что активность мошенников перед сезоном распродаж и предстоящей «черной пятницей» выросла на 30%, а также назвал три самые распространенные схемы, которыми пользуются злоумышленники. Их доля в ноябре может достигать одной трети всех кибератак.