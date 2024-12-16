С 16 декабря 2024 года Сбербанк возобновил проведение сделок по льготной программе «Семейная ипотека». Первоначальный взнос составляет от 20,1% до 50,1%.

Минимальный размер первоначального взноса по программе распространяется на сделки с объектами застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Ставка 20,1% сохраняется, если застройщик оплачивает комиссию, объяснят директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.

Во всех остальных случаях размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» составит 50,1%. «Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен “Дом.РФ” и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов», — уточняется в сообщении

Осенью этого года «Дом.РФ», который является оператором льготных программ, перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 350 млрд руб. В рамках этого перераспределения дополнительные средства получили следующие банки:

Сбербанк — 122,4 млрд руб.;

ВТБ — 122,4 млрд руб.;

Альфа-Банк — 42 млрд руб.;

ПСБ — 21 млрд руб.;

Банк «Дом.РФ» — 8,3 млрд руб.;

Металлинвестбанк — 3,5 млрд руб.;

Банк БЖФ — 3,5 млрд руб.;

Абсолют Банк — 3,5 млрд руб.;

«Уралсиб» — 4,2 млрд руб.

Минфин сообщил о том, что с 15 декабря 2024 года в рамках семейной программы начнет действовать новый механизм распределения лимитов на выдачу кредитов, который позволит избежать ситуации, когда в связи с активной выдачей ипотеки у отдельных банков заканчиваются лимиты.

Ранее стало известно, что льготные программы кредитования сельских жителей на улучшение условий проживания будут дополнительно профинансированы более чем на 4,8 млрд руб. Выделенные из резервного фонда правительства России средства будут направлены преимущественно на программу сельской ипотеки.