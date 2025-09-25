Сбербанк впервые занял первое место в рейтинге 100 самых прибыльных компаний России по версии Forbes (ведется с 2022 года), опередив традиционных лидеров из нефтегазового сектора. Рейтинг составлен на основе финансовых результатов за 2024 год. По данным издания, чистая прибыль банка выросла почти на 5%, достигнув 1,58 трлн руб.

Вторую строчку заняла «Роснефть» с показателем 1,34 трлн руб., что на 12% ниже предыдущего года из-за переоценки отложенного налога после повышения ставки до 25%. «Газпром» вернулся (после звания самой убыточной компании 2024 года) на третье место с прибылью 1,32 трлн руб. благодаря росту выручки и снижению курсовых разниц.

Общая прибыль 100 компаний составила 13,172 трлн руб., снизившись на 0,5% на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и замедления деловой активности. Ожидается и дальнейшее ее падение в 2025 году из-за налоговых изменений, укрепления рубля и влияния на экспортеров.

Финансовый сектор лидирует по числу участников — 22 компании с суммарной прибылью 3,487 трлн руб., что на 14,5% больше показателя прошлого рейтинга. Нефтегазовое направление сохраняет первенство по объему — 5,461 трлн руб. при 11 компаниях. Транспортная отрасль представлен 13 игроками с 809 млрд руб. прибыли. Угольные компании полностью исчезли из списка из-за падения цен и убытков, а энергетика сократилась до одной организации — «Интер РАО».

В целом рейтинг обновился на треть. Так, 32 компании выбыли из-за рыночных факторов и консолидаций, их заменили 26 новичков и шесть вернувшихся:

Среди дебютантов выделяется Wildberries с прибылью почти 98 млрд руб., выросшей в четыре раза, включая вклад Вайлдберриз Банка (20,6 млрд руб.).

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) заработала 59,2 млрд руб. став крупнейшим игроком на рынке перестрахования после введения санкций.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) показало рекордные 58,7 млрд руб. за счет процентных доходов.

«Аэрофлот» вернулся с 55 млрд руб. после адаптации к санкциям. Авиаперевозчик перевез за год 55 млн пассажиров, а занятость кресел составила почти 90%.

Застройщик «Гранд Сити» получил 52 млрд руб. от сделки с РЖД по покупке 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити».

НКО «Мобильная карта» нарастила прибыль до 31 млрд руб. как центр переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (через нее проходят все легальные ставки).

«Вкусно — и точка» дебютировала с 30,7 млрд руб. чистой прибыли.

«Таврос» — с 29 млрд руб. на фоне расширения в агросекторе. Компания входит в число крупных производителей свинины, комбикормов и яиц в России.

«Хэдхантер» удвоил прибыль до 23,9 млрд руб. после юридической реорганизации и переезда с Кипра в Россию.