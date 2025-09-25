Сбербанк впервые занял первое место в рейтинге 100 самых прибыльных компаний России по версии Forbes (ведется с 2022 года), опередив традиционных лидеров из нефтегазового сектора. Рейтинг составлен на основе финансовых результатов за 2024 год. По данным издания, чистая прибыль банка выросла почти на 5%, достигнув 1,58 трлн руб.
Вторую строчку заняла «Роснефть» с показателем 1,34 трлн руб., что на 12% ниже предыдущего года из-за переоценки отложенного налога после повышения ставки до 25%. «Газпром» вернулся (после звания самой убыточной компании 2024 года) на третье место с прибылью 1,32 трлн руб. благодаря росту выручки и снижению курсовых разниц.
Общая прибыль 100 компаний составила 13,172 трлн руб., снизившись на 0,5% на фоне высокой ключевой ставки Центробанка и замедления деловой активности. Ожидается и дальнейшее ее падение в 2025 году из-за налоговых изменений, укрепления рубля и влияния на экспортеров.
Финансовый сектор лидирует по числу участников — 22 компании с суммарной прибылью 3,487 трлн руб., что на 14,5% больше показателя прошлого рейтинга. Нефтегазовое направление сохраняет первенство по объему — 5,461 трлн руб. при 11 компаниях. Транспортная отрасль представлен 13 игроками с 809 млрд руб. прибыли. Угольные компании полностью исчезли из списка из-за падения цен и убытков, а энергетика сократилась до одной организации — «Интер РАО».
В целом рейтинг обновился на треть. Так, 32 компании выбыли из-за рыночных факторов и консолидаций, их заменили 26 новичков и шесть вернувшихся: