Перебои в авиасообщении 5−6 июля нанесли авиакомпаниям серьезный финансовый удар. По данным Минтранса, за два дня в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 600 рейсов, задержаны — около 400. По предварительным подсчетам, общие потери отрасли могут составить 20 млрд руб.

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Только за первые сутки кризиса отмена рейсов в трех ключевых аэропортах, Шереметьево, Пулково и нижегородском Стригино, обошлась перевозчикам в сумму от 4 до 6 млрд руб.

Финансовые потери авиакомпаний складываются из нескольких факторов. Отмена одного стандартного рейса, например, на Boeing 737, приносит убыток в 15−23 млн руб.

Когда самолет вынужден лететь в запасной аэропорт, это добавляет еще 1,5−2 млн расходов за каждые четыре часа ожидания. Даже обычная задержка рейса более чем на 15 минут обходится авиакомпании примерно в 1,5 млн руб.

Пассажиры в этот раз жаловались меньше, чем во время аналогичных сбоев в мае. Однако многие столкнулись с неразберихой, например не могли найти представителей авиакомпаний, не получали своевременную информацию о предоставлении питания и гостиниц.

При этом, снижение количества жалоб могло быть связано с нестабильной работой сетей мобильной связи в аэропортах в выходные.

По мнению главы Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Ильи Зотова, регуляторы должны разработать четкую инструкцию для таких ситуаций с описанием механизма автоматизированного возврата билетов, в том числе по невозвратным тарифам, и четкие требования по обслуживанию пассажиров.

Туристическая отрасль также почувствовала последствия авиационных проблем. Хотя массовых отмен туров не произошло, туроператорам пришлось нести дополнительные расходы. Они самостоятельно размещали пассажиров в отелях, когда авиакомпании не справлялись, а также занимались перебронированием туров и гостиниц.

Напомним, что подобные ситуации уже происходили в мае, тогда ущерб для отрасли исчислялся десятками миллионов рублей. Туроператоры уже обращались с просьбой о снижении налоговой нагрузки, но ответа от регуляторов пока не последовало.