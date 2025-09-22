Европейские аэропорты столкнулись со сбоями в системах автоматизированной регистрации из-за кибератаки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA). К расследованию подключены правоохранительные органы, однако источник атаки пока не установлен.

Unsplash

Сбои произошли в субботу, 20 сентября. Хакеры вывели из строя автоматизированные системы регистрации от компании Collins Aerospace. Злоумышленники использовали программу-вымогатель, которая блокирует систему до тех пор, пока жертва не заплатит за восстановление доступа.

Атаки затронули крупные хабы, включая аэропорты Берлин-Бранденбург, брюссельский Завентем и лондонский Хитроу. Были отменены десятки рейсов, на которых должны были лететь тысячи пассажиров.

В Collins Aerospace заверили, что сотрудничают с администрациями затронутых аэропортов и заканчивают обновление, которое поможет восстановить полную функциональность систем.

Reuters отмечает, что в берлинском аэропорту до сих пор не восстановлена система регистрации, и рейсы задерживаются более чем на час.

В пятницу, 19 сентября, был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково — второй по загруженности авиагавани в России. О том, что доступ к сайту восстановлен, пресс-служба аэропорта сообщила поздно вечером в субботу, 20 сентября. Аналогичный инцидент произошел в конце июля с системами «Аэрофлота», что вызвало отмену десятков внутренних и международных рейсов, а также очереди в аэропортах — там тоже были виноваты хакеры.