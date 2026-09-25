СДЭК расширил кофейное направление и начал продавать продукцию под собственной маркой. CDEK Coffee вышел на Ozon с зерновым кофе, дрип-пакетами и злаковыми батончиками, добавив к кофейным точкам и вендинговым станциям полноценные продажи упакованных товаров.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В ассортимент вошли три вида злаковых батончиков — с черникой, яблоком и орехом, а также кофе в зернах и дрип-пакетах. Продажами на Ozon занимается CDEK Coffee, заказать продукцию можно и в собственном интернет-магазине проекта.

Сам СДЭК продукцию не производит и разместил заказы у сторонних компаний. Кофе выпускает московская «Харар», которая специализируется на оптовой торговле чаем, кофе, какао и пряностями. Батончики производит новосибирская «Здоровое питание» — компания развивает марки Say Yes, More Life и «Всегда можно» и занимается контрактным производством. Заказчиком в обоих случаях выступает «СДЭК-проекты».

CDEK Coffee существует с 2021 года. За это время СДЭК пробовал несколько форматов — устанавливал кофейные автоматы в пунктах выдачи, сдавал кофемашины в аренду офисам и размещал собственные станции в бизнес-центрах. Теперь к этому бизнесу добавились упакованные продукты, которые компания может продавать уже за пределами собственных кофейных точек.

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Продажи через Ozon позволяют СДЭК выйти на покупателей, которые вообще не пользуются его кофейными точками. Компания больше не ограничена количеством ПВЗ и других собственных площадок — заказать кофе или батончики можно через обычную инфраструктуру маркетплейса. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко считает такой формат необычным для СДЭК, но отмечает, что выход на Ozon может повысить узнаваемость продукции и расширить продажи.

Сам рынок тоже подталкивает продажи кофе в онлайн. В первом полугодии покупки зернового кофе в интернете выросли на 17% год к году, молотого — на 10%, растворимого — на 11%. Продажи дрип-пакетов, напротив, снизились на 5%, следует из данных «Чек индекса». В обычной рознице динамика была слабее — продажи зернового кофе в натуральном выражении сократились на 8%, а злаковых батончиков — на 12%, подсчитала NTech.

Кофе уже стал заметной категорией среди продуктов питания на маркетплейсах. В «М.Видео» называют его одним из самых быстрорастущих направлений на площадке. В деньгах 42% продаж категории приходится на зерновой кофе, еще 31% — на капсульный. Покупатели часто заказывают кофе вместе с кофемашинами и кофеварками, а затем возвращаются за повторными покупками.

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