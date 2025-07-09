Законопроект, ограничивающий оформление семейной ипотеки жильем в регионе регистрации заемщика, может вступить в силу в первом квартале 2026 года, сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, его могут внести в нижнюю палату парламента до конца весенней сессии.

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Идею выдвинула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июне, предложив премьер-министру Михаилу Мишустину скорректировать программу для равного доступа в регионах. По ее словам, в 2024 году более 50% кредитов по программе пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, хотя 40% заемщиков проживают в других регионах.

Семейная ипотека в мае составила почти 70% всех жилищных кредитов в России, так как рыночные ставки достигают 28%. Средний ипотечный кредит, по данным Объединенного кредитного бюро, составляет 5,7 млн руб. с переплатой в пять раз при сроке 26,5 года.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что ограничение сократит бюджетные расходы, так как государство субсидирует каждый третий кредит. Эксперты прогнозируют снижение выдач ипотеки на 15–30%, особенно в крупных городах. Проверять регистрацию будут через данные ФНС или МВД, что увеличит бюрократию для банков. Экономист Андрей Бархота добавил, что запрет может стимулировать серые схемы изменения прописки.

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Ограничение затруднит переезд молодых семей в крупные города, где жилье зачастую недоступно. Аналитики прогнозируют снижение цен на новостройки комфорт-класса на 5–10% из-за падения спроса. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что рынок жилья уже охлаждается из-за ключевой ставки ЦБ в 20%, но ее возможное снижение до 13–14% в 2026 году может оживить спрос.