На сайте Trump Mobile были удалены все упоминания о том, что золотой смартфон T1, анонсированный как «сделанный в США», будет производиться в Америке. Об этом пишет The Verge.

Фото: Trump Mobile

Изначально устройство позиционировалось как флагманский продукт, созданный в США, что подчеркивалось в пресс-релизах и на сайте компании. Теперь вместо этого используются формулировки вроде «разработано с учетом американских ценностей» и «американские руки за каждым устройством». Первая характеристика в списке особенностей — «патриотичный дизайн».

Кроме того, изменились заявленные спецификации устройства. Изначально анонсированный 6,78-дюймовый AMOLED-экран уменьшился до 6,25 дюйма, а упоминание о 12 ГБ оперативной памяти исчезло. Срок выпуска также стал менее конкретным: вместо сентября 2025 года указано лишь «позже в этом году».

The Verge отмечает, что изображение телефона на сайте остается низкокачественным рендером, вызывающим сомнения в реальности продукта. Запрос комментария у Trump Organization остался без ответа.

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Анонс T1, представленного как золотой смартфон за $499, состоялся 16 июня вместе с запуском мобильного оператора Trump Mobile. Изначальные заявления о производстве в США вызвали скептицизм экспертов, так как сборка смартфонов в Америке требует сложной инфраструктуры, которой нет даже у крупных производителей, таких как Apple.