Trump Organization анонсировала запуск мобильной сети Trump Mobile и смартфон T1 стоимостью $499, в золотом корпусе, который «скоро появится в продаже». Об этом пишет The Verge. Смартфон доступен для предзаказа с депозитом $100.

Фото: Trump Mobile / The Verge

Trump Mobile, новый проект семьи президента США Дональда Трампа, представлен как альтернатива крупным операторам связи страны. Проект включает сеть с тарифом «The 47 Plan» за $47,45 в месяц, предлагающим безлимитные звонки, сообщения и интернет, а также дополнительные услуги — телемедицину и помощь на дорогах от Drive America.

Сеть работает на инфраструктуре T-Mobile через оператора Liberty Mobile, обеспечивая покрытие, аналогичное другим виртуальным операторам, таким как Mint Mobile или Metro, но с более высокой ценой.

Trump Mobile планирует выпустить смартфон T1, который позиционируется как «сделанный в США». Устройство с золотистым корпусом и логотипом T1 оснащено 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ расширяемой памяти, батареей на 5000 мА·ч и разъемом для наушников 3,5 мм. Основная камера — 50 Мп, дополненная макро- и датчиком глубины по 2 Мп.

Запуск Trump Mobile последовал за другими проектами семьи, включая криптовалюту и цифровые медиа.