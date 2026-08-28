Американский стартап Yardstik, разрабатывающий платформу для проверки кандидатов и мониторинга рисков после их трудоустройства, получил $30 млн в раунде серии B. Раунд возглавила Harbert Growth Partners, а общий объем финансирования компании достиг $65 млн. В нем также участвовали Rally Ventures, MissionOG, Crosslink Capital, Grotech Ventures и Great North Ventures.

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Yardstik была основана в 2020 году и базируется в Миннеаполисе. Ее платформа объединяет проверку личности и сведений о кандидатах, подтверждение профессиональных документов, выявление мошенничества и постоянный мониторинг уже нанятых работников. Работодатели могут получать новые данные о рисках в течение всего срока работы сотрудника, а не только в момент его приема.

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Работодателям становится все сложнее проверять соискателей: по данным Axios, на рынке растет число приукрашенных и полностью вымышленных анкет. Речь может идти как о преувеличенном опыте и поддельных профессиональных документах, так и о синтетических личностях и дипфейках. В результате компаниям приходится подтверждать не только заявленные кандидатом навыки, но и то, что за анкетой действительно стоит указанный в ней человек.

Новый капитал Yardstik направит на развитие инструментов для выявления мошенничества, проверки профессиональных документов и постоянного мониторинга работников. Среди запланированных функций — отслеживание изменений в водительской истории, проверка ограничений на работу в медицинской сфере и автоматические уведомления об истечении срока действия лицензии, страховки или сертификата сотрудника.

Главное отличие Yardstik от традиционных сервисов проверки заключается в том, что наблюдение не заканчивается после найма. По данным Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества, типичная схема с участием работника остается незамеченной около 12 месяцев, а 43% таких случаев раскрываются благодаря сообщениям других людей. Yardstik предлагает автоматически отслеживать изменения в данных сотрудников, не дожидаясь ежегодной повторной проверки.

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