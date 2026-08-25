Американская сеть развлекательных гольф-центров Topgolf расширяет бизнес за пределы своих площадок. Компания запустила собственную рекламную сеть и начала развивать лицензирование. Партнеры смогут выпускать под брендом Topgolf игрушки, игры и одежду. Инициатором новой стратегии стал гендиректор Дэвид Маккиллипс, возглавивший Topgolf в феврале.

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До перехода в Topgolf Маккиллипс руководил CEC Entertainment — владельцем сетей Chuck E. Cheese и Peter Piper Pizza, а прежде занимал руководящие должности в Six Flags. В обеих компаниях он создавал рекламные сети и теперь хочет повторить эту модель. Гости Topgolf проводят в одной игровой зоне около двух часов — Маккиллипс видит в этом главное преимущество площадки для рекламодателей. По данным компании, у сети 103 центра и 28 тыс. экранов, а годовой трафик превышает 40 млн посещений.

В июле Topgolf запустила подразделение Topgolf Media Networks, которое объединило спонсорские проекты, рекламу и лицензирование. Вместо отдельных размещений компания хочет предлагать брендам кампании сразу в нескольких каналах: на экранах в гольф-центрах, в мобильном приложении и соцсетях, на мероприятиях, а также через промоакции и лицензионные товары.

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В новых центрах Topgolf также оборудует игровые боксы Game Day Bays — в каждом может быть до пяти экранов. На них посетители смогут смотреть футбольные и баскетбольные матчи, а также следить за собственной игрой; отдельный канал Topgolf будет использовать для рекламы и промо. Дополнительные экраны уже работают в лобби и барах, а на 11 площадках за игровым полем установлены большие табло.

Параллельно Topgolf развивает лицензионное направление: игрушки, игры и одежду под ее брендом будут выпускать сторонние производители. Одним из первых партнеров Topgolf Media Networks стала Black Clover USA, выпускающая головные уборы и одежду. По пятилетнему соглашению бренд обеспечит сотрудников Topgolf униформой, будет продавать в центрах одежду и головные уборы с совместным брендингом, а также получит продвижение в рассылках, соцсетях и на цифровых экранах сети.

Управляющий директор консалтинговой компании SMG в Северной Америке Шон Кроуфорд считает сильной стороной Topgolf сочетание спорта, развлечений и долгого контакта с аудиторией. Такая площадка может быть особенно интересна премиальным брендам, которым важнее узнаваемость, чем немедленные продажи. Но здесь легко перейти грань: гости уже платят за отдых, поэтому реклама должна вписываться в него, а не создавать ощущение, что им все время пытаются что-то продать.

Маккиллипс рассчитывает привлечь бренды, которым важна ассоциация с гольфом, спортом и развлечениями. По данным Национального фонда гольфа, с 2019 по 2025 год число американцев, игравших как на обычных полях, так и на развлекательных гольф-площадках, выросло на 41% и превысило 48 млн. Для Topgolf важна именно широкая трактовка: статистика учитывает и форматы вроде ее центров, а доступ к этой аудитории компания теперь предлагает рекламодателям и лицензионным партнерам.

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