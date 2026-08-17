Американская сеть универмагов JCPenney запустила рекламную кампанию, в которой высмеивает привычку американцев покупать самые дешевые товары и предлагает им «излечиться» от неудачного шопинга.

Artem Beliaikin, Unsplash

В центре кампании — четырехминутный ролик о вымышленном Retail Rejuvenation Retreat, где шесть покупателей проходят своеобразный курс «оздоровления» после неудачного опыта в дисконтных магазинах. Участники с помощью мантр, упражнений на доверие и первобытных криков учатся отказываться от вещей с пятнами, неподходящим размером и другими недостатками. Вместо этого им предлагают выбирать товары более высокого качества — например, аромат Dolce & Gabbana в JCPenney вместо старого пакета осеннего попурри.

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«Большинство американцев стремятся покупать товары по выгодным ценам, но иногда эти скидки оказываются не такими уж выгодными», — заявила Мариса Тальберг, директор по работе с клиентами и маркетингу материнской компании JCPenney Catalyst Brands.

По ее словам, кампания в юмористической форме призвана заставить покупателей пересмотреть отношение к скидкам.

Ролик создан совместно с агентством Mischief. Его полная четырехминутная версия и 15-секундные фрагменты будут распространяться на YouTube и в Meta*. Кампания развивает платформу JCPenney Yes, JCPenney, запущенную в 2025 году, и направлена на привлечение покупателей, которые ориентируются прежде всего на экономию.

Одновременно ретейлер запустил акции, которые позволяют получать выгоду не только за счет снижения цен. Так, с 28 по 30 августа покупатели смогут принести ненужные вещи, о которых они жалеют, пожертвовать их через Good360 и получить скидку $15 при покупке от $50.

Кампания выходит на фоне непростого периода для JCPenney. В первом квартале 2026 года чистые продажи компании снизились на 4,6% год к году, до $1,25 млрд, а чистый убыток составил $65 млн. В следующем году ретейлеру исполнится 125 лет, и, по словам Тальберг, компания стремится использовать статус «аутсайдера», чтобы привлечь покупателей, которые иначе воспринимают бренд или помнят его по прошлому.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

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