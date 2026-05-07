Майские праздники у россиян неизменно ассоциируются с шашлыками, музыкой и длинными выходными. Это показали сразу два исследования — опрос музыкального сервиса «Звук» и онлайн-ретейлера «Самокат», а также анализ запросов пользователей к Алисе AI от «Яндекса». Подробности — в распоряжении «Инка».

По данным «Яндекса», больше половины всех запросов о майских праздниках связаны с графиком выходных. Пользователи спрашивают, сколько дней будут отдыхать и как распределяются праздничные даты. Еще около 10% вопросов посвящены погоде — особенно часто этим интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ популярных тем также вошли вопросы о выплатах пенсий и перерасчетах на фоне праздников.

Отдельная категория запросов — шашлыки. Пользователи интересуются, как выбрать мясо, сколько его мариновать, какие специи использовать и где вообще можно законно жарить шашлык. Среди необычных запросов встречались вопросы о маринаде на шампанском. Также россияне спрашивали Алису AI, можно ли готовить шашлык на балконе, в духовке или аэрогриле.

Опрос «Звука» и «Самоката» показал, что главным мясом для майских остаются свинина и курица — их выбирают 58% и 56% респондентов соответственно. Баранину предпочитают 23%, говядину — 20%, еще 14% выбирают рыбу, а 12% — овощи.

Что касается маринадов, то россияне чаще всего используют майонез со специями — такой вариант выбрали 29% участников опроса. Еще по 24% предпочитают классические специи или минералку с луком, а 15% маринуют мясо в кефире. К шашлыку обычно подают хлеб или лаваш (38,5%), соусы (38%) и овощи (37%).

Исследователи также выяснили, что у шашлыков в России есть свой музыкальный фон. Курица на мангале у участников опроса чаще ассоциируется с поп-музыкой, а свинина — с ностальгическими хитами и шансоном. Самыми популярными песнями для майских оказались «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх!» — ее выбрал 31% респондентов, «Седая ночь» Юрия Шатунова (30%) и «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» (22%).

Большинство россиян предпочитают проводить праздники спокойно: 49% выбирают семейные посиделки, еще 22% — встречи с друзьями под музыку прошлых лет. Шумные вечеринки нравятся только 8% опрошенных.

Музыка для шашлыков чаще нужна именно для атмосферы — так ответили 62% участников исследования, а еще 27% включают ее просто фоном.

Параллельно меняются и привычки покупателей. Уже 25% россиян заказывают продукты к праздникам онлайн, а еще 26% совмещают доставку с обычными походами в магазин. Среди любителей электронной музыки доставка особенно популярна: ей пользуются 43% респондентов — почти вдвое чаще, чем в среднем по выборке.



Онлайн-опрос «Звука» прошел в апреле 2026 года и охватил 1 210 россиян старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. У «Яндекса» анализировали обезличенные мнения пользователей виртуального помощник Алисы AI, апрель 2025 — апрель 2026.

