Компания Shein предусмотрела для инвесторов поздних раундов денежные выплаты как минимум на $1,1 млрд и дополнительную компенсацию при выходе на биржу в Гонконге. Эти меры должны защитить их от потерь, если акции на IPO окажутся дешевле, чем во время предыдущих раундов финансирования. Условия раскрыты в документах, опубликованных Гонконгской фондовой биржей.

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Shein обязалась выплатить владельцам привилегированных акций серий Pre-D, D и D+ сумму, рассчитанную по ставке 8% годовых с даты вложений до 4 марта 2026 года. Эта часть компенсации составит около $1,1 млрд. Ее разделили на три равных платежа со сроками до конца марта, июня и сентября 2026 года. С 5 марта и до закрытия размещения инвесторам начисляется еще 12% годовых, однако размер этой выплаты не раскрыт. Если цена акций на IPO окажется ниже той, по которой инвесторы входили в капитал, компенсировать разницу планируется деньгами и дополнительными акциями класса B.

Раскрытые условия подтвердили июльскую информацию Reuters. Тогда агентство сообщило, что из-за снижения оценки Shein собирается компенсировать инвесторам часть возможных потерь, в том числе с помощью денежных выплат. Компания не ответила на запрос Reuters о новых условиях.

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Оценка Shein уже прошла путь от $98,2 млрд в раунде 2022 года до $64 млрд в 2023-м. Теперь компания рассчитывает выйти на биржу с оценкой от $40 млрд до $50 млрд, сообщил Reuters источник, знакомый с подготовкой IPO. Сам проект проспекта не раскрывает предполагаемый диапазон. Даже его верхняя граница окажется ниже оценки последнего крупного раунда и почти вдвое ниже пикового показателя 2022 года.

Необходимость защищать инвесторов возникла из-за того, что они входили в капитал Shein на пике бума онлайн-торговли и при гораздо более высокой оценке. С тех пор рост бизнеса замедлился, импортные пошлины и сборы увеличили расходы, а внимание регуляторов стало пристальнее. Если IPO пройдет в диапазоне $40–50 млрд, инвесторы поздних раундов рискуют получить акции дешевле, чем покупали их сами. Денежные выплаты и дополнительные бумаги должны смягчить эти потери и сохранить их поддержку перед размещением.

К IPO Shein подходит уже без прежней динамики. В 2025 году выручка выросла на 8% до $41,85 млрд после роста на 20,7% годом ранее, а чистая прибыль сократилась на 38,7% до $2,06 млрд. В первом квартале 2026 года рост выручки замедлился до 1,1%, операционная маржа снизилась с 3,9% до 2,9%, а вместо прибыли компания получила убыток в $99 млн. Он частично связан с разовым бухгалтерским списанием на $328 млн. Вместе с растущими торговыми издержками и регуляторными рисками эти результаты усложнят Shein задачу по обоснованию оценки в $40–50 млрд.

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